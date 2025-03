ÚTOK SEKEROU PRI KOŠICIACH: Muž utrpel vážne zranenia

Košice 7. marca (TASR) - Polícia vyšetruje útok sekerou, ku ktorému došlo vo štvrtok (6. 3.) večer v obci Seňa v okrese Košice-okolie. Podozrivého umiestnili do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že napadnutý muž skončil v nemocnici.



K násilnej trestnej činnosti malo dôjsť počas konfliktu medzi dvoma mužmi. "Hádka vyústila do brutálneho útoku, jeden na druhého zaútočil sekerou a udrel ho do oblasti hlavy," uviedla.



Útočníka obmedzili na osobnej slobode na mieste, bezprostredne po čine. Napadnutý muž utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia, je však mimo ohrozenia života.



"Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a zaistila viacero stôp, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Vzhľadom na závažnosť skutku vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach," doplnila Mésarová s tým, že prípad vyšetrujú ako zločin ublíženia na zdraví.