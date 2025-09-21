Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOK SEKEROU V KRUPINE: Jeden muž skončil v nemocnici

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Skutok sa stal vo štvrtok (18. 9.) v krupinskej mestskej časti nazývanej Štrampľoch, kde napadli 36-ročného muža.

Autor TASR
Krupina 21. septembra (TASR) - V súvislosti s násilným útokom sekerou v Krupine obvinili 47-ročného muža za zločin ublíženia na zdraví spáchaný v štádiu pokusu. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovala banskobystrická krajská polícia.

Dodala, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Skutok sa stal vo štvrtok (18. 9.) v krupinskej mestskej časti nazývanej Štrampľoch, kde napadli 36-ročného muža. Utrpel ťažké zranenia na hlave, ktoré mu spôsobil útok sekerou. Zraneného previezli do banskobystrickej nemocnice. Policajti stotožnili podozrivého muža, ktorého obmedzili na osobnej slobode.

