ÚTOK SEKEROU V KRUPINE: Jeden muž skončil v nemocnici
Skutok sa stal vo štvrtok (18. 9.) v krupinskej mestskej časti nazývanej Štrampľoch, kde napadli 36-ročného muža.
Autor TASR
Krupina 21. septembra (TASR) - V súvislosti s násilným útokom sekerou v Krupine obvinili 47-ročného muža za zločin ublíženia na zdraví spáchaný v štádiu pokusu. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovala banskobystrická krajská polícia.
