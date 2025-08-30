Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útok v Partizánskom neprežila 20-ročná tehotná žena, zranený je aj muž

.
Ilustračná snímka.

Zraneného muža podľa neho previezli záchranári do nemocnice, polícia po páchateľovi pátra.

Partizánske 30. augusta (TASR) - Ozbrojený útok v sobotu popoludní na Bezručovej ulici v Partizánskom neprežila 20-ročná tehotná žena, zranenia utrpel aj jej partner. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Jozef Božik.

Primátor ubezpečil všetkých obyvateľov, že mestská samospráva je v úzkom kontakte s políciou, ktorá intenzívne pátra po páchateľovi. „Vyzývam občanov k opatrnosti a zároveň k zachovaniu pokoja. Prosím každého, kto by mohol mať akékoľvek informácie, aby ich neodkladne poskytol polícii,“ uviedol.

Božik zároveň v mene mesta vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym obete. „Sme hlboko otrasení týmto činom, ktorý nemá v našom meste miesto,“ zdôraznil.
.

