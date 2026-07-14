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Útok v Spišskej Starej Vsi: Rodičia Samuela S. odmietli vypovedať
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025.
Autor TASR
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Pezinok 14. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje v utorok proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby. Vypovedať mali rodičia obžalovaného Samuela S. prostredníctvom videokonferencie. Tí to však odmietli. Súd následne pristúpil k oboznamovaniu listinných dôkazov. Ide napríklad o nároky na náhradu škody zo strany poškodených.
Obhajoba navrhla poškodených v prípade nárokov na náhradu škody odkázať na civilný proces. Odôvodnila to tým, že v ich prípade by bolo potrebné vykonať rozsiahle dokazovanie.
Prokurátor zároveň avizoval návrh na doplnenie dokazovania, konkrétne o telefonické hovory obžalovaného z výkonu väzby.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
Obhajoba navrhla poškodených v prípade nárokov na náhradu škody odkázať na civilný proces. Odôvodnila to tým, že v ich prípade by bolo potrebné vykonať rozsiahle dokazovanie.
Prokurátor zároveň avizoval návrh na doplnenie dokazovania, konkrétne o telefonické hovory obžalovaného z výkonu väzby.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.