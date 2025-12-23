Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOK VO VLAKU DO BRATISLAVY: Terčom bol člen personálu

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na miesto bola privolaná polícia, ktorá útočníka zadržala.

Autor TASR
Dunajská Streda/Bratislava 23. decembra (TASR) - Agresívny cestujúci napadol v utorok popoludní v osobnom vlaku smerujúcom z Dunajskej Stredy do Bratislavy manažéra palubného personálu. TASR to potvrdil hovorca súkromného železničného dopravcu Leo Express Emil Sedlařík.

Na miesto bola podľa jeho slov privolaná polícia, ktorá útočníka zadržala. „Pracovník nepotreboval napriek drobným zraneniam ošetrenie a nikto z cestujúcich nebol zranený,“ doplnil Sedlařík. Dôsledkom incidentu meškal osobný vlak približne 45 minút.
