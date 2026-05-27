Streda 27. máj 2026
ÚTOK VO VLASTNOM DOME: Skupina napadla nevinného muža

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Budča 27. mája (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre prípad v Budči vo Zvolenskom okrese. Muža mala v jeho dome napadnúť skupina ľudí a spôsobiť mu zranenia. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Spresnila, že v súčasnosti pokračuje v predmetnej veci vyšetrovanie a prebiehajú procesné úkony. „Na základe nich bude možné viesť trestné stíhanie voči konkrétnej osobe, prípadne osobám,“ podotkla. Polícia podľa nej vykonáva všetko potrebné pre objasnenie udalosti. V tomto prípade sa začalo trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody, ublíženia na zdraví a prečin krádeže. „Bližšie informácie bude možné poskytnúť neskôr,“ dodala hovorkyňa.
