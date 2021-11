Hlivák: Útoky na ÚVO sú snahou ospravedlniť zlyhanie

Bratislava 23. novembra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák odmieta útoky, ktoré sa podľa neho šíria v snahe ospravedlniť nezvládnutie služby pri zabezpečení prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji. Považuje za zbabelé a nefér voči občanom, keď sa kompetentní zbavujú zodpovednosti za spôsobenú situáciu a z obyvateľa robia rukojemníka politického boja a konkurenčného boja firiem.



"V komunikácii aktérov tejto situácie by malo byť viac pokory a nie prvoplánových útokov voči úradu, ktorý nerozhoduje podľa svojvôle či politických preferencií, ale nezávisle podľa zákona," povedal Hlivák s tým, že povinnosťou úradu je posúdiť každú námietku, ktorou sa firmy sťažujú. "Ovládanie tohto faktu je základná znalosť zákona o verejnom obstarávaní," podotkol šéf ÚVO.



Reagoval tak na kritiku, že verejná súťaž, ktorú vyhlásil Bratislavský samosprávny kraj (BSK), na nového regionálneho autobusového dopravcu trvala príliš dlho, a to pre obštrukcie zo strany jedného zo súťažiacich i pre zdĺhavosť rozhodovania ÚVO o podaných námietkach. Hlivák nerozumie, ako môže BSK tvrdiť, že problém mu spôsobil čas. "Predsa ešte v auguste pred úradom skalopevne stál za ponukou víťaza tendra a považoval ju za reálnu, teda aj s ohľadom na čas, ktorý zostával do vypršania platnosti starej zmluvy,“ podotkol predseda ÚVO s tým, že aj súdy potrebujú na preskúmanie prípadov a na vydanie rozhodnutia čas, ktorý sa z pohľadu laika môže javiť ako dlhý.



"Cítim potrebu zastať sa práce mojich kolegov, to, ako dlho kontrolujú dokumenty, závisí aj od prehľadnosti dokumentov a náročnosti, ktorou sa súťaže tohto typu určite vyznačujú, pričom táto je za viac ako 300 miliónov eur," povedal Hlivák.



V Bratislavskom kraji od 15. novembra jazdí nový regionálny autobusový dopravca Arriva. Vzišiel zo súťaže, ktorú vyhlásil BSK ešte v apríli 2020. Zmluva s ním bola uzavretá len niekoľko týždňov pred skončením bývalého dopravcu Slovak Lines. Nový dopravca sa vo svojom úvode borí s nedostatkom vodičov, čo spôsobuje výpadok viacerých spojov v kraji. Vedenie BSK dalo Arrive čas do konca tohto pracovného týždňa, aby situáciu citeľne zlepšila. Dopravca deklaruje snahu o vyriešenie problému.



BSK na margo vzniknutého problému kritizoval aj zdĺhavosť tendra. Zákony podľa neho dovoľujú uchádzačom podávať opakované obštrukčné podnety. Tie musel riešiť ÚVO, ktorý si podľa kraja tiež dával 'poctivo načas' a využil všetky zákonné lehoty. "Často ich až prekročil. Výsledkom je, že aj napriek tomu, že BSK pripravil bezchybné podklady a vyčlenil na celý tender najviac času, obštrukciami mal nový dopravca na prípravu namiesto plánovaného pol roka len dva mesiace," skonštatoval pred pár dňami samosprávny kraj.