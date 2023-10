Večerný dotras po zemetrasení na východe cítili vo viacerých obciach

Nižná Sitnica 19. októbra (TASR) - Seizmológovia lokalizovali v utorok (17. 10.) ďalšie dva dotrasy po zemetrasení na východe Slovenska z 9. októbra. Večerný dotras cítili aj obyvatelia niektorých obcí v Humenskom či Vranovskom okrese. Jeho lokálne magnitúdo dosiahlo 1,4. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay.



K citeľnému dotrasu s epicentrom v katastri obce Nižná Sitnica, blízko pri Jankovciach, došlo uplynulý utorok o 21.28 h. "Hlásili nám to aj starostovia a dostali sme aj pár makroseizmických dotazníkov z obcí Nižná Sitnica, Jankovce, Černina. Starosta Ďapaloviec nám rovno zavolal. Ľudia opisujú slabé chvenie, vibráciu a tiež bolo počuť slabé dunenie, niektorým sa to zdalo byť ako detonácia alebo buchnutie," spresnil.



Seizmológovia doposiaľ lokalizovali štyri dotrasy. Všetky majú epicentrum blízko epicentra hlavného otrasu a ich lokálne magnitúdo sa pohybuje od 1,3 do 1,5. Okrem utorkového večerného dotrasu zaznamenali dotras aj v ten istý deň ráno. Predtým došlo k dotrasu už pár minút po hlavnom otrase 9. októbra a následne 11. októbra.



Csicsay pripomenul, že dotrasy sú po zemetraseniach s väčšou silou bežné a čím väčšie magnitúdo má hlavný otras, tým viac a silnejších dotrasov sa očakáva. "Pri silnejších zemetraseniach nie je ničím výnimočným, keď v postihnutej oblasti dôjde k slabším zemetraseniam, takzvaným dotrasom, z ktorých niektoré môžu byť pocítené aj obyvateľmi obcí v okolí epicentra. Táto aktivita môže trvať aj niekoľko mesiacov. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť aj k dotrasu, ktorý je rovnako silný, respektíve silnejší, ako hlavný otras," dodal s tým, že pre už poškodené budovy hlavným otrasom môžu byť nebezpečné aj slabšie dotrasy.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Úmrtia ani zranenia nie sú hlásené. Vo viacerých obciach však evidujú materiálne škody.