Útulňa Jozefa Maka v Malých Karpatoch začne slúžiť od jari

Trnava 18. novembra (TASR) - Na frekventovanej turistickej trase v Malých Karpatoch čoskoro pribudne v lokalite Mihalinová nová útulňa. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začína v týchto dňoch s výstavbou, práce majú byť ukončené do troch mesiacov a turisti ju budú môcť využívať už v jarných mesiacoch. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Projekt Útulne Jozefa Maka vzišiel z architektonickej súťaže zastrešenej Slovenskou komorou architektov. Jej názov odkazuje na literárnu postavu, ktorá je stelesnením vytrvalosti. Na začiatku bola crowdfundingová kampaň občianskeho združenia Klubu slovenských turistov (KST) Hikemates s cieľom vytvoriť nové priestory na kontakt človeka s prírodou s čo najmenším vplyvom na okolie a s ohľadom na tradície. Autori víťazného projektu Matthias Arnould, Robert Provazník a Michaela Vatraľová navrhli útulňu ako dvojpodlažnú stavbu, ktorej podkrovie bude slúžiť na prenocovanie štyroch až šiestich ľudí. "V prípade potreby môže rovnaký počet turistov spať aj na spodnom podlaží, ktoré by však malo primárne slúžiť ako komunitný priestor," uviedla Petra Hencelová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Na projekte spolupracujú TTSK, KOCR a KST. "Spolupráca viacerých subjektov z verejného a občianskeho sektora sa oplatila. Nápad vytvorenia útulne sme sa rozhodli zafinancovať aj preto, lebo má potenciál upútať pozornosť domácich turistov, aj množstva nových návštevníkov Malých Karpát. Tí, ktorí prechádzajú po Ceste hrdinov SNP alebo po Štefánikovej magistrále, ju budú môcť využívať bezplatne a celoročne," povedal Viskupič.



Na výbere miesta a realizácii projektu sa podieľali aj Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Malé Karpaty a Lesy SR, odštepný závod Karpaty. Zhotoviteľom stavebných prác v hodnote 45.445 eur s DPH je spoločnosť Faircraft.



Útulňa bude stáť na červenej značke, ktorá v tomto úseku vedie nenáročným terénom, o to častejšie môže byť súčasťou viacdňových výletov vhodných i pre menej zdatných turistov. Pri rázcestníku Mihalinová sa červená križuje so žltou, ale aj s náučným chodníkom Katarínka. "Je to miesto, odkiaľ sú prístupné najkrajšie zákutia Malých Karpát a zároveň tadiaľto vedú diaľkové pochody. Útulňu preto okrem turistov uvítajú i ultrabežci, ktorí sa čoraz častejšie vydávajú naprieč Slovenskom po 770 kilometrov dlhej Ceste hrdinov SNP," povedala riaditeľka KOCR Agáta Mikulová.