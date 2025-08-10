< sekcia Regióny
Útulňa Kyslinky slúži turistom, je voľne dostupná na núdzové nocovanie
Jej kapacita je vyše desať ľudí, treba mať však svoje spacie vaky alebo deky.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. augusta (TASR) – Turistická útulňa Kyslinky medzi Poľanou a Ľubietovským Veprom v súčasnosti slúži verejnosti a je voľne dostupná pre núdzové nocovanie. Nachádza sa na križovatke turistických ciest v sedle Jasenová na trase Rudnej magistrály. TASR o tom informovala Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR, ktorý ju vybudoval.
Ako uviedla, útulňa slúži ako miesto pre turistov, ktorí sa počas svojich ciest po slovenskej prírode ocitnú v nepriaznivých podmienkach. Jej kapacita je vyše desať ľudí, treba mať však svoje spacie vaky alebo deky. Voda pri objekte nie je, najbližšia sa nachádza približne 1,5 kilometra po zelenej značke smerom na Kyslinky. Útulňa je skolaudovaná a konali sa pri nej viaceré akcie, napríklad aktivity lesnej pedagogiky. Vo vnútri sa dá vďaka solárnemu panelu dobiť aj mobilný telefón.
Útulňu postavili z drevených hranolov a má plechovú strechu. Tvorí ju jedna hlavná miestnosť, súčasťou sú stôl, lavica s poschodovou posteľou a malá pec. V otvorenom podkroví môžu turisti spať. „Nie je to ubytovanie určené na plánované výlety či komerčné využitie,“ pripomenula Tettingerová s tým, že nocovanie je na vlastnú zodpovednosť turistov. Zároveň vyzýva, aby si zbierali po sebe odpadky a udržiavali čistotu.
Hlavným cieľom projektu je nielen zvýšiť bezpečnosť pohybu v prírode, ale aj podporiť vidiecky cestovný ruch a šíriť povedomie o význame ochrany lesného ekosystému. V rámci projektu pribudlo na Slovensku sedem identických útulní popri turistických chodníkoch. Projekt financovali z Programu rozvoja vidieka SR a z vlastných zdrojov štátneho podniku Lesy SR.
K útulni sa dá dostať napríklad po zelenej značke z osady Kyslinky. Červená značka vedie od Hrbu. Záujemcovia sa budú orientovať červenou značkou aj od horského hotela Poľana.
