Streda 20. august 2025
Útulňu Jozefa Maka v Malých Karpatoch chráni pred vandalmi fotopasca

Útulňa, ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - J. Taldík

Autor TASR
Trnava 20. augusta (TASR) - Útulňu Jozefa Maka v Malých Karpatoch chráni od začiatku aktuálnej turistickej sezóny pred vandalmi a porušovateľmi pravidiel bezpečnostná fotopasca. Útulňa je najmä počas letných prázdnin mimoriadne využívaná diaľkovými turistami. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Teší ma, že útulňa Jozef Maka v Malých Karpatoch sa stala obľúbenou zastávkou turistov vrátane tých, ktorí absolvujú Cestu hrdinov SNP. Takéto projekty sú dôkazom, že rozvoj cestovného ruchu v Trnavskom kraji robíme udržateľne a s rešpektom k životnému prostrediu,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Útulňa nie je luxusne vybavená, ale poskytuje všetko, čo turisti potrebujú. V zmysle pôvodného návrhu neobsahovala toaletu, avšak táto bola dobudovaná na základe dopytu návštevníkov. Suchú toaletu pri útulni osadili počas dobrovoľníckej brigády v septembri minulého roka. Odvtedy je priebežne udržiavaná.

Ďalšou novinkou tejto sezóny je fotopasca, ktorá chráni útulňu pred vandalmi, porušovateľmi pravidiel, respektíve nocľažníkmi, ktorí nie sú diaľkovými turistami. S prípadnými podnetmi sa možno obrátiť na Krajskú organizáciu cestovného ruchu Trnavský kraj.

Drevená stavba sa nachádza na turistickej trase, približne štyri kilometre od Dobrej Vody a len niekoľko desiatok metrov od smerovníka Mihalinová v staršom bukovom lese. Na dvoch poschodiach môže prichýliť až 12 ľudí. Projekt vznikol v spolupráci viacerých partnerov z verejného, súkromného a tretieho sektora.
