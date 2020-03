Útulok a karanténna stanica v Spišskej N. Vsi vyhlásili krízový stav

Spišská Nová Ves 10. marca (TASR) – Mestský útulok a Karanténna stanica v Spišskej Novej Vsi v týchto dňoch vyhlásili krízový stav v súvislosti s prijímaním nových psov. Informuje o tom mesto na svojom webe s tým, že dôvodom sú preplnené kapacity.



„Žiadame obyvateľov, ktorí plánujú mať psíka, aby vopred zvážili všetky okolnosti s tým súvisiace. Je dôležité, aby tak predchádzali mnohým stresovým situáciám nielen pre seba, ale i pre zviera,“ vyzýva radnica. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti je opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho považované za týranie, ktoré je trestným činom.



Mestský útulok a karanténna stanica v spolupráci s mestom pracujú na rozličných opatreniach a podnikajú ďalšie kroky v tejto oblasti. Okrem iného sa plánuje rozšírenie kapacít, čo umožní presun psov z karanténnej stanice do útulku.



„Karanténna stanica slúži na umiestnenie výlučne túlavých psov v katastri mesta. Odchytová služba na podnet mestskej polície zabezpečuje odchyt túlavých psov a ich následné umiestnenie. Mestská karanténna stanica bola zriadená a slúži práve pre túto kategóriu psov. To znamená, že neprijíma také, ktorých sa niektorí ľudia z akéhokoľvek dôvodu potrebujú zbaviť. Na to nie je kapacitne vybavená,“ upozorňuje mesto s tým, že krízový stop stav potrvá až do odvolania.