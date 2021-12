Útulok na Poliankach bude počas sviatkov pre verejnosť zatvorený

Bratislava 24. decembra (TASR) - Útulok Slobody zvierat na Poliankach v Bratislave bude počas vianočných sviatkov pre verejnosť zatvorený. Pracovníci počas týchto dní zabezpečujú zvieratám starostlivosť. Pre TASR to uviedla Silvia Čaňová z občianskeho združenia Sloboda zvierat, ktorá útulok prevádzkuje.



Zvieratám musí Sloboda zvierat zabezpečiť riadnu dennú aj veterinárnu starostlivosť aj počas sviatkov - teda každodennú hygienu, kŕmenie a ošetrovanie chorých zvierat. "Snažíme sa, aby zvieratá, ktoré potrebujú intenzívnejšiu starostlivosť, boli aspoň na sviatky v domácej opatere a máme radosť z tých, ktoré na sviatky už budú v novej rodine," povedala Čaňová.



Zvieratá majú podľa Čaňovej búdy zateplené slamou, choré sú vo vnútornej karanténe, neskôr sa prestriedajú vo výbehoch. Na Štedrú večeru budú mať tradičné kurča s ryžou, priblížila.



Počas ostatných dní vianočných prázdnin bude útulok otvorený. Na prechádzky so psom môžu prísť ľudia denne od 12.00 do 16.00 h. Čaňová pripomína, že od 13. decembra je útulok na Poliankach otvorený v režime očkovaní-prekonaní. Adopcie budú rovnako možné počas všetkých ostatných dní okrem vianočných sviatkov, uviedla. Termín návštevy je podľa Čaňovej potrebné vopred dohodnúť cez mail utulok@slobodazvierat.sk.