Útulok Piešťany oslávi svoju štvrťstoročnicu, keď to pandémia umožní

Piešťany 30. marca (TASR) – Útulok pre opustené psy a mačky v Piešťanoch oslávi v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Milovníci a záchrancovia stratených a opustených zvierat veria, že sa im podarí v priaznivom čase pripraviť aj oslavu. Ako uviedla Ľubomíra Báleková, predsedníčka Regionálneho centra Slobody zvierat Piešťany, ktorá zariadenie prevádzkuje, za štvrťstoročie je na čo spomínať, najmä na úspešné návraty zvierat do rodín alebo ich umiestnenia do adoptívnych domovov. Od roku 1996 ich prešlo bránami útulku viac ako 10.000.







Útulok vznikol ako reakcia na nepriaznivú situáciu v meste a okolí, keď sa s túlavými zvieratami zaobchádzalo nehumánne a väčšina z nich bola utratená. "Začiatky s budovaním a prevádzkou boli ťažké, ale vďaka podpore mesta i mnohých sponzorov sa nám postupne podarilo vybudovať fungujúci azyl pre zvieratá," uviedla Báleková. Sídli na pozemku vo vlastníctve samosprávy v okrajovej štvrti kúpeľného mesta. V aktuálnom pandemickom období to má o niečo ťažšie. "Cítime však stále podporu našich priaznivcov, Piešťanci, ľudia z okolia i iných miest, aj zo zahraničia, na nás nezabúdajú," povedala. Týka sa to materiálnych či finančných príspevkov, dvoch percent z daní alebo zbierok. "V Tescu Piešťany máme inštalovaný nákupný košík, do ktorého môžu vkladať kupujúci krmivo a konzervy pre zvieratká. Stále je plný, aj napriek pandémii," uviedla Báleková.



V týchto týždňoch majú v piešťanskom útulku na adopciu okolo päť desiatok psíkov. Je to menší počet, ako zvyčajne. "Sme tomu radi, môžeme sa viac venovať práci, opravám a aj si vyčerpať staré dovolenky, čo sa nie vždy darí, keď toho máme veľa," povedala vedúca útulku. Na webovej stránke ponúkajú novým majiteľom psíkov rôznych rás i niekoľko mačiek. Niektoré z nich nepoznali ľudský kontakt a sú extrémne plaché, predovšetkým tie, ktoré ich množitelia vyhodia. Mnohé zvieratká majú svojich patrónov, ktorí im virtuálne pomáhajú finančnými príspevkami, kým si nájdu nový domov.



Prvými tohtoročnými adopciami boli už tri dni po Novom roku mačky Lissy a Lisso, aj psy Keny, Rex, Denny, Irjo, Nosko a Amor. "Veľmi sa tešíme, keď dostanú druhú šancu," povedala vedúca útulku. O zvieratá majú záujem ľudia nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Rakúska i Nemecka. Spätne potom na stránke útulku v rubrike Správy z útulku uverejňujú pozdravy s fotografiami nových domovov. Napríklad o čiernom Flirtovi jeho noví majitelia 9. marca napísali: "Zvyká si veľmi dobre, je šikovný. Už začína viac štekať, strážiť. K nám je dobrý, behá za nami, rád sa hladká. K deťom je opatrný. Rád chodí aj na prechádzky, poslúcha na zavolanie, aj hygienu pekne zvláda. Je mu u nás dobre."



Útulok v Piešťanoch zvykol v posledných štyroch rokoch organizovať aj stretávku adoptovaných psíkov. "Plánujeme ju aj tento rok, ak to situácia umožní," doplnila Báleková. Zariadenie je otvorené 365 dní v roku pre návštevníkov, záujemcov o adopcie, darcov aj pre 'venčiarov', aj keď nateraz museli túto aktivitu stopnúť.