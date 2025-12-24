< sekcia Regióny
Útulok Slobody zvierat v Bratislave bude na Štedrý deň otvorený
Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - Útulok Slobody zvierat na bratislavských Poliankach bude pre verejnosť na Štedrý deň otvorený od 12.00 do 14.00 h. Vtedy bude možné prísť psíkov zobrať na prechádzku. Pre TASR to uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat.
„Za posledné roky evidujeme na Štedrý deň vysokú návštevnosť a boli by sme veľmi radi, ak by sa tento trend rozšíril vo všetkých útulkoch, ktoré ponúkajú možnosť osobnej návštevy. Naše psíky, tak ako každý deň, čakajú na to, že sa stanú súčasťou rodiny, ktorá ich bude ľúbiť,“ povedala Devínska. Dodala, že počas zimy dostávajú psy teplú stravu a ujde sa im aj maškrta.
Devínska zároveň pripomenula, že v rámci Bratislavy funguje odchyt zvierat nepretržite 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Zatúlané zvieratá možno aj počas Vianoc nahlásiť mestskej polícii, ktorá následne kontaktuje zamestnancov Slobody zvierat. „Povinnosť zabezpečiť odchyt, ochranu zvierat a ich umiestnenie do karantény alebo do útulku má podľa veterinárneho zákona každá obec na Slovensku,“ povedala.
