ZACHRÁNENÍ: Útulok v Bratislave poskytol vlani útočisko 2350 zvieratám
Inšpektori linky odobrali z nevhodných podmienok 198 zvierat a umiestnili ich v útulkoch.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Útulok občianskeho združenia (OZ) Sloboda zvierat v Bratislave poskytol vlani útočisko 2350 zvieratám v núdzi. Ošetrili a do prirodzeného prostredia vrátili aj 90 mestských holubov. TASR o tom informovalo združenie.
„Bezpečnú kastráciu u nás podstúpilo 1000 útulkových zvierat a 716 pouličných mačičiek z ulíc hlavného mesta,“ priblížila Sloboda zvierat. Taktiež sa domov vrátilo 621 zatúlaných zvierat, a to najmä vďaka tomu, že boli označené mikročipom.
Linka proti krutosti, ktorú prevádzkuje OZ, riešila minulý rok 1300 hlásení a pomohla v 1125 prípadoch. Inšpektori linky odobrali z nevhodných podmienok 198 zvierat a umiestnili ich v útulkoch.
Trvalý domov vlani našlo občianske združenie 1360 psíkom a mačkám vďaka domácim a zahraničným adopciám. Mnohých „útulkáčov“ láskavo podporujú ľudia prostredníctvom virtuálnej adopcie.
„Sami i v spolupráci so špecializovanými veterinárnymi klinikami sme zrealizovali desiatky náročných, život zachraňujúcich operácií vážne zranených či týraných zvierat a liečili stovky chorých. Celkové veterinárne náklady dosiahli minulý rok 166.175 eur,“ uviedla Sloboda zvierat. Dodala, že regionálnym útulkom pomohli sumou 135.000 eur.
