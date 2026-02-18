< sekcia Regióny
Útvar hlavného architekta v Žiline s nezmeneným vedením čakajú výzvy
Chodelka získal opätovnú dôveru poslancov až na druhý pokus.
Autor TASR
Žilina 18. februára (TASR) - Opätovné zvolenie Rudolfa Chodelku do funkcie riaditeľa Útvaru hlavného architekta (ÚHA) na ďalšie šesťročné obdobie považuje žilinský primátor Peter Fiabáne za pozitívnu správu pre rozvoj mesta. Ako uviedol na stredajšom tlačovom brífingu v priestoroch mestského úradu, ÚHA pod staronovým vedením čakajú veľké výzvy, z ktorých najvýznamnejšou je príprava nového územného plánu.
„Je veľmi dôležité, aby primátor mesta, ktorý má svoju víziu a predstavu, na základe ktorej dostal mandát od voličov, mal po svojom boku v takej dôležitej funkcii, akou je riaditeľ ÚHA, človeka, s ktorým zdieľa túto víziu, kde si rozumejú a nachádzajú vzájomnú podporu a porozumenie,“ uviedol Fiabáne.
Doplnil, že so šesťročnou vzájomnou spoluprácou bol spokojný. „Pre mňa je pán riaditeľ so svojím útvarom absolútne kľúčovou podmienkou na to, aby sa mesto Žilina mohlo strategicky, koncepčne a nezávisle od tlaku niektorých skupín správnym spôsobom rozvíjať,“ zdôraznil žilinský primátor.
Chodelka získal opätovnú dôveru poslancov až na druhý pokus. Kým v decembri ho ako víťaza výberového konania v tajnom hlasovaní podporilo len 13 mestských poslancov, na utorkovom (17. 2.) rokovaní mestského zastupiteľstva pri verejnom hlasovaní za jeho vymenovanie hlasovalo 26 z 29 prítomných poslancov.
Staronový riaditeľ ÚHA poďakoval mestskému zastupiteľstvu za dôveru. „Považujem to za silný mandát na to, aby som mohol pánu primátorovi pomáhať rozvíjať mesto, kde verejný záujem bude naozaj na prvom mieste a kde sa budeme rozprávať len v odbornej rovine a pamätať na to, že verejný záujem je našou mantrou,“ podotkol Chodelka.
„Je veľmi dôležité, aby primátor mesta, ktorý má svoju víziu a predstavu, na základe ktorej dostal mandát od voličov, mal po svojom boku v takej dôležitej funkcii, akou je riaditeľ ÚHA, človeka, s ktorým zdieľa túto víziu, kde si rozumejú a nachádzajú vzájomnú podporu a porozumenie,“ uviedol Fiabáne.
Doplnil, že so šesťročnou vzájomnou spoluprácou bol spokojný. „Pre mňa je pán riaditeľ so svojím útvarom absolútne kľúčovou podmienkou na to, aby sa mesto Žilina mohlo strategicky, koncepčne a nezávisle od tlaku niektorých skupín správnym spôsobom rozvíjať,“ zdôraznil žilinský primátor.
Chodelka získal opätovnú dôveru poslancov až na druhý pokus. Kým v decembri ho ako víťaza výberového konania v tajnom hlasovaní podporilo len 13 mestských poslancov, na utorkovom (17. 2.) rokovaní mestského zastupiteľstva pri verejnom hlasovaní za jeho vymenovanie hlasovalo 26 z 29 prítomných poslancov.
Staronový riaditeľ ÚHA poďakoval mestskému zastupiteľstvu za dôveru. „Považujem to za silný mandát na to, aby som mohol pánu primátorovi pomáhať rozvíjať mesto, kde verejný záujem bude naozaj na prvom mieste a kde sa budeme rozprávať len v odbornej rovine a pamätať na to, že verejný záujem je našou mantrou,“ podotkol Chodelka.