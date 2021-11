Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach pokračuje

Bratislava 26. novembra (TASR) – Úrad vlády (ÚV) SR predĺžil lehotu na predloženie základných ponúk a návrh technologického riešenia rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach. Oznámil to ÚV v nadväznosti na informáciu, že v rámci vyhlásenej výzvy prišlo k súťažným podkladom 300 doplňujúcich otázok od potenciálnych záujemcov.



"Je to znakom rozsiahlosti a náročnosti verejného obstarávania, ako aj samotnej rekonštrukcie kaštieľa. Viac ako tretina otázok už bola zodpovedaná a na ďalších odpovediach pracujeme," uviedol vedúci ÚV Július Jakab. "Posunuli sme preto lehotu na predloženie základných ponúk i vyhodnotenie navrhovaného technologického riešenia odbornou komisiou. Uskutočnia sa až v roku 2022," dodal. Podľa pôvodného predbežného harmonogramu sa mala táto fáza tendra dokončiť do konca aktuálneho roka. "Aktuálne je časový harmonogram posunutý o dva mesiace," skonštatoval Jakab.



Po vyhodnotení základných ponúk budú potenciálni zhotovitelia vyzvaní na predloženie konečnej ponuky vrátane tej cenovej, v rámci nového harmonogramu sa termín podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom odhaduje na obdobie polovice roka 2022. Jakab zopakoval, že ide len o odhad, pričom trvanie procesu verejného obstarávania môžu predĺžiť prípadné námietky zo strany uchádzačov.



Verejné obstarávanie na rekonštrukciu NKP Rusovce - stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie kaštieľa, parku vrátane objektu čeľadníka vyhlásil ÚV SR v decembri 2019. Začatý proces zbrzdila námietka jedného z účastníkov, smerovaná proti výberu záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti v tendri.



Odhadovaná cena zákazky podľa oznámenia je 71.351.790,93 eura bez DPH. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť sprístupnenie aj pre verejnosť.