Úrad vlády vyhlási výzvu na ponuky rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach

Bratislava 10. októbra (TASR) – Potenciálni zhotovitelia stavebnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v bratislavských Rusovciach môžu formulovať základnú ponuku a návrh technologických riešení rekonštrukcie. Úrad vlády (ÚV) SR je tesne pred vyhlásením výzvy, pre TASR to potvrdil vedúci ÚV Július Jakab.



"Po odovzdaní dokumentácií záujemcov, poskytnutí informácií o zákazke a ukončení námietkového konania, ktoré sa týkalo spôsobilosti a splnenia podmienok prihlásených kandidátov, prichádzame k výzve na predloženie základnej ponuky," uviedol. Ešte pred koncom roka by malo prísť k vyhodnocovaniu základných ponúk odbornou komisiou a konzultáciám s kandidátmi o ich projektoch a návrhoch technologických riešení. "Predpokladáme, že niekedy v marci 2022 budú uchádzači vyzvaní na predloženie konečnej ponuky vrátane tej cenovej," odhaduje.



Zdôraznil, že pri vyhodnocovaní nielen konečných, ale už aj základných ponúk budú okrem expertov prítomní aj zástupcovia mimovládneho sektora, aby sa zabezpečila čo najväčšia transparentnosť obstarávania. Už v júni úrad informoval, že zriaďuje špeciálnu skupinu pozorovateľov k priebehu obstarávania, do tejto skupiny pozval aj zástupcov Transparency International Slovensko či Nadácie Zastavme korupciu.



"K podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom by mohlo prísť v máji a konečne by sa rekonštrukcia objektu mohla začať," opatrne prognózuje Jakab ideálny scenár tendra. Upozorňuje pritom, že čas obstarávania a jeho proces nemožno dopredu odhadnúť. "Je potrebné rátať aj so zákonnou možnosťou podávať námietky, ktoré obstarávanie predĺžia," pripomenul.



Verejné obstarávanie na rekonštrukciu NKP Rusovce - stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie kaštieľa, parku vrátane objektu čeľadníka vyhlásil ÚV SR v decembri 2019. Začatý proces zbrzdila námietka jedného z účastníkov, smerovaná proti výberu záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti v tendri.



Odhadovaná cena zákazky podľa oznámenia je 71.351.790,93 eura bez DPH. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť sprístupnenie aj pre verejnosť.