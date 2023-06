Uvedú knihu Franta Oudes-Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana

Trnava 28. júna (TASR) - Do kompletu kníh o Trnave a jej obyvateľoch sa aktuálne zaradil nový titul Franta Oudes - Neskutočný príbeh skutočného Trnavčana. Žánrom vybočuje z rady doterajších titulov, jeho autori ju uviedli mottom Česi si svojho Cimrmana museli vymyslieť, Trnavčania však nie. Oni mali Oudesa. Pre čitateľov pripravili slávnostné uvedenie v stredu v Knižnici Juraja Fándlyho.



"Je to sčasti fikcia s reálnymi základmi," povedala o knihe pre TASR spoluautorka Simona Jurčová, ktorá Oudesa pred niekoľkými rokmi objavila pri inom archívnom bádaní. ´Vyskočil´ na ňu z početných inzerátov a článkov z obdobia rokov 1920 až 1934, kedy tento rodák z južných Čiech v Trnave žil. "Franta Oudes mal dielňu a obchod s bicyklami a šijacími strojmi. Veľmi dobre používal reklamu ako nové médium a veľmi často inzeroval v periodikách a reklamných knihách," povedala.



Mal zároveň veľký zmysel pre humor a jeho slogany sa stali povestnými, rovnako šikovne narábal s propagáciou svojej živnosti v novinových článkoch aj v jeho vlastnom časopise Íha. "Celý svet hovorí, že Franta Oudes v Trnave je od Boha poslaný, aby slovenský ľud dobre a lacno vozil," uvádza jedna z reklám. V Národnej politike v roku 1925 uverejnil inzerát, hľadajúci pracovníčku. Podmienky boli "správne mikado, tancovať shimmy, nefajčiť, účtovníctvo a písanie na stroji". Vedel ich aj náležite zdôvodniť, takéto vlastnosti mala šikovná a moderná žena. Zároveň, ako upozornila Jurčová, to bol človek s hlbokým citom pre spravodlivosť, čo vyústilo neskôr do početných výzev smerom k radnici, polícii či notariátu na nápravu vecí. Čo sa však spravidla nestretlo s porozumením. "Kto v Trnave vtedy žil, musel Oudesa poznať," viedla. A tam, kde sa Oudes objavil, sa vždy niečo dialo.



Životné osudy Frantu Oudes pritiahli aj autora s pseudonymom Remi Kloos. Zosumarizoval archívne podklady do kapitol, predstavujúceho Oudesa nielen ako vydavateľa, satirika, kritika pomerov, ale tiež filantropa, cestovateľa, organizátora a inovátora. Všetko tak trochu opradené záhadami, dohadmi a fantáziou, lebo sa nevedelo, ani ako Franta Oudes vyzeral, ani aký bol jeho koniec. Odchod z Trnavy urýchlil incident v budove súdu, keď vystrelil na prednostu, zamkol sa v kancelárii a z okna predniesol reč k zhromaždeným Trnavčanom. "On vlastne tú knihu o sebe napísal sám Oudes," uzavrela Jurčová.



Kniha vyšla s podporou mesta Trnava, jej dizajn je dielom Miloša Prekopa a úprave historických fotografií sa venoval Daniel Miština. Obrazový materiál okrem archívu poskytli viacerí Trnavčania.