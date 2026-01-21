< sekcia Regióny
Uvedú knihu, ktorá mapuje činnosť Bábkového divadla na Rázcestí
Kniha vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave v roku 2025.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. januára (TASR) - Pri príležitosti 65. výročia vzniku profesionálneho bábkového divadla v Banskej Bystrici vyšla kniha, ktorá mapuje 35 rokov činnosti banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí (BDnR). Jej krst bude 28. januára o 19.00 h v BDnR. TASR o tom v stredu informovala Michaela Gádošiová z divadla s tým, že uvedenie knihy do života spríjemní koncert Martina Geišberga.
„Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici po premenovaní na Bábkové divadlo na Rázcestí intenzívne pôsobí na slovenskej divadelnej scéne od roku 1990. Kniha je zároveň bilancujúcou reflexiou a sumarizáciou tvorby umeleckého tandemu Iveta Škripková - Marián Pecko, ktorí v BDnR prežili viac ako 40 rokov a umelecky vytvárali jeho profil od 80. rokov minulého storočia do konca septembra 2025,“ priblížila Gádošiová.
Editorkou knihy je Iveta Škripková pôsobiaca v oblasti tvorby pre deti a dospelých, ako aj v manažmente divadla a festivalov BDnR. Návrh obálky a grafický dizajn vytvoril výtvarník, scénograf a grafik Juraj Poliak.
Kniha vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave v roku 2025.
„Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici po premenovaní na Bábkové divadlo na Rázcestí intenzívne pôsobí na slovenskej divadelnej scéne od roku 1990. Kniha je zároveň bilancujúcou reflexiou a sumarizáciou tvorby umeleckého tandemu Iveta Škripková - Marián Pecko, ktorí v BDnR prežili viac ako 40 rokov a umelecky vytvárali jeho profil od 80. rokov minulého storočia do konca septembra 2025,“ priblížila Gádošiová.
Editorkou knihy je Iveta Škripková pôsobiaca v oblasti tvorby pre deti a dospelých, ako aj v manažmente divadla a festivalov BDnR. Návrh obálky a grafický dizajn vytvoril výtvarník, scénograf a grafik Juraj Poliak.
Kniha vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave v roku 2025.