Uvedú knihu, ktorá mapuje činnosť Bábkového divadla na Rázcestí

Na archívnej snímke herci Bábkového divadla na Rázcestí (BDnR) - zľava - Viktor Sabo v hlavnej úlohe úradníka Aksentija Ivanoviča Popriščina, Eva Dočolomanská, Juraj Smutný, Marianna Mackurová, Anna Zemaníková a Ivana Kováčová počas generálnej skúšky inscenácie pre dospelých "Bláznove zápisky" od ruského autora ukrajinského pôvodu Nikolaja Vasilieviča Gogoľa v Banekej Bystrici.Na snímke z generálnej skúšky je (zľava) Viktor Sabo v hlavnej úlohe úradníka Aksentija Ivanoviča Popriščina, Eva Dočolomanská, Juraj Smutný, Marianna Mackurová, Anna Zemaníková a Ivana Kováčová. Foto: TASR/Dušan Hein

Kniha vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave v roku 2025.

Autor TASR
Banská Bystrica 21. januára (TASR) - Pri príležitosti 65. výročia vzniku profesionálneho bábkového divadla v Banskej Bystrici vyšla kniha, ktorá mapuje 35 rokov činnosti banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí (BDnR). Jej krst bude 28. januára o 19.00 h v BDnR. TASR o tom v stredu informovala Michaela Gádošiová z divadla s tým, že uvedenie knihy do života spríjemní koncert Martina Geišberga.

„Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici po premenovaní na Bábkové divadlo na Rázcestí intenzívne pôsobí na slovenskej divadelnej scéne od roku 1990. Kniha je zároveň bilancujúcou reflexiou a sumarizáciou tvorby umeleckého tandemu Iveta Škripková - Marián Pecko, ktorí v BDnR prežili viac ako 40 rokov a umelecky vytvárali jeho profil od 80. rokov minulého storočia do konca septembra 2025,“ priblížila Gádošiová.

Editorkou knihy je Iveta Škripková pôsobiaca v oblasti tvorby pre deti a dospelých, ako aj v manažmente divadla a festivalov BDnR. Návrh obálky a grafický dizajn vytvoril výtvarník, scénograf a grafik Juraj Poliak.

