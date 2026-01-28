< sekcia Regióny
Uvedú knihu, ktorá mapuje činnosť Bábkového divadla na Rázcestí
Autor TASR
Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Pri príležitosti 65. výročia vzniku profesionálneho bábkového divadla v Banskej Bystrici vyšla kniha, ktorá mapuje 35 rokov činnosti banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí (BDnR). Jej „krst“ bude v stredu o 19.00 h v BDnR. TASR o tom informovala Michaela Gádošiová z divadla.
Editorkou knihy je Iveta Škripková pôsobiaca v oblasti tvorby pre deti a dospelých, ako aj v manažmente divadla a festivalov BDnR. Návrh obálky a grafický dizajn vytvoril výtvarník, scénograf a grafik Juraj Poliak.
Kniha vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave v roku 2025. „Zároveň je bilancujúcou reflexiou a sumarizáciou tvorby umeleckého tandemu Iveta Škripková - Marián Pecko, ktorí v BDnR prežili viac ako 40 rokov a umelecky vytvárali jeho profil od 80. rokov minulého storočia do konca septembra 2025,“ priblížila Gádošiová.
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici oslávilo vlani 65. výročie vzniku. Pod názvom Krajské bábkové divadlo vzniklo 1. apríla 1960 ako posledné bábkové vo vtedajšom Československu. Vlani v decembri si pripomenuli 65 rokov od prvej premiéry, inscenácie Šuki a Muki, ktorú uviedli 10. decembra 1960. Zriaďovateľom BDnR je Banskobystrický samosprávny kraj.
