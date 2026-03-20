UVERILA PODVODNÉMU VIDEU: Prišla o tisíce eur
Ak je nejaká osoba ľuďom sympatická, je mediálne známa, no ponúka ľahký zárobok v akejkoľvek forme, je potrebné si overiť informácie vo svojich bankách, u známych, priateľov, či sa s podobným investovaním stretli.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Žena mala na cudzí bankový účet previesť sumu v celkovej hodnote 21.251 eur. Uverila videu, na ktorom známa osobnosť odporúča investovanie do kryptomien, a klikla na odkaz pod príspevkom. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.
„Postupne mala vyplniť svoje kontaktné údaje. V krátkom čase ju kontaktoval neznámy muž z viacerých mobilných čísiel s informáciami o investovaní. Po sérii telefonátov mala poškodená žena previesť na cudzí bankový účet sumu v celkovej hodnote 21.251 eur,“ priblížili policajti. Prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.
V tejto súvislosti pripomínajú, že ak je nejaká osoba ľuďom sympatická, je mediálne známa, no ponúka „ľahký zárobok“ v akejkoľvek forme, je potrebné si overiť informácie vo svojich bankách, u známych, priateľov, či sa s podobným „investovaním“ stretli. Pozornosť treba zbystriť, ak ide o zahraničný účet. Väčšina podvodníkov podľa polície využíva zahraničné banky. „A v neposlednom rade, neposielajte peniaze cudzím osobám ani po telefonickom rozhovore, ide o podvod,“ dodali.
