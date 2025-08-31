< sekcia Regióny
UVIAZLA NA FERRATE: Na Martinských holiach zasahovali záchranári
Žene pomáhal jeden profesionálny záchranár HZS a jeden dobrovoľný zmluvný horský záchranár.
Autor TASR
Martin 31. augusta (TASR) - Slovenská turistka uviazla v nedeľu podvečer na ferrate na Martinských holiach. Dvadsaťdeväťročná žena nemohla výstup ťažším variantom dokončiť pre silný strach. Pomáhali jej horskí záchranári.
Žene na pomoc pozemne vyrazili zo záchrannej stanice Horskej záchrannej služby (HZS) na Martinských holiach jeden profesionálny záchranár HZS a jeden dobrovoľný zmluvný horský záchranár. „Po príchode na miesto slovenskú turistku evakuovali pomocou lanovej techniky z exponovaného terénu a následne ju sprevádzali k vrcholu ferraty, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovala samostatne,“ uviedla HZS na svojom webe.
