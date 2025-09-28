< sekcia Regióny
UVIAZLI V HORÁCH: Záchranári v noci zachraňovali štyroch horolezcov
Nachádzali sa pri Veľkej Litvorovej veži. V oblačnosti strácali postupovú cestu a na mokrej skale mali obavy bezpečne postupovať.
Autor TASR
Vysoké Tatry 28. septembra (TASR) - Pomoc horských záchranárov potrebovali v noci na nedeľu štyria horolezci, ktorí uviazli vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadali ešte v sobotu (27. 9.) popoludní z Martinovej cesty, ktorá vedie na Gerlachovský štít.
„Nachádzali sa pri Veľkej Litvorovej veži. V oblačnosti strácali postupovú cestu a na mokrej skale mali obavy bezpečne postupovať. Dve horolezecké dvojice - Češka vo veku 32 rokov, 45-ročný Slovák a ešte 47- a 48-roční muži českej národnosti - za pomoci priebežnej telefonickej navigácie záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pokračovali hrebeňom až do Gerlachovského sedla. Odtiaľ sa vydali na zostup Tatarkovou próbou,“ uviedla HZS.
V neskorých nočných hodinách však požiadali HZS o pomoc znova. Na miesto tak odišli traja horskí záchranári, ktorí s nimi pomocou istenia na krátkom lane zostúpili nižšie a v dolnej časti vytvorili spusty. Následne štvoricu sprevádzali na Sliezsky dom, kde horolezci prenocovali a záchranári HZS sa vrátili na základňu do Starého Smokovca. Záchranná akcia bola ukončená v skorých ranných hodinách.
„Nachádzali sa pri Veľkej Litvorovej veži. V oblačnosti strácali postupovú cestu a na mokrej skale mali obavy bezpečne postupovať. Dve horolezecké dvojice - Češka vo veku 32 rokov, 45-ročný Slovák a ešte 47- a 48-roční muži českej národnosti - za pomoci priebežnej telefonickej navigácie záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pokračovali hrebeňom až do Gerlachovského sedla. Odtiaľ sa vydali na zostup Tatarkovou próbou,“ uviedla HZS.
V neskorých nočných hodinách však požiadali HZS o pomoc znova. Na miesto tak odišli traja horskí záchranári, ktorí s nimi pomocou istenia na krátkom lane zostúpili nižšie a v dolnej časti vytvorili spusty. Následne štvoricu sprevádzali na Sliezsky dom, kde horolezci prenocovali a záchranári HZS sa vrátili na základňu do Starého Smokovca. Záchranná akcia bola ukončená v skorých ranných hodinách.