Uviaznuté nemecké tankové plavidlo Nicole na Dunaji už uvoľnili
Dôvodom uviaznutia lode bola nízka a stále mierne klesajúca hladina Dunaja.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Nemecké tankové plavidlo Nicole, ktoré uviazlo v januári na rieke Dunaj pri bratislavskom Devíne, uvoľnili 11. februára poobede. Pre TASR to potvrdil Dopravný úrad.
„Plavidlo bolo vyslobodené pomocou remorkéra Theresa s plávajúcou plošinou Lena a vďaka mierne stúpajúcej hladine rieky,“ priblížil úrad.
Dôvodom uviaznutia lode bola nízka a stále mierne klesajúca hladina Dunaja. Plavidlo uviazlo mimo plavebnej dráhy, hoci do nej mierne zasahovalo, problém nepredstavovalo.
