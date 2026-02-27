Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Regióny

Uviaznuté nemecké tankové plavidlo Nicole na Dunaji už uvoľnili

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Dôvodom uviaznutia lode bola nízka a stále mierne klesajúca hladina Dunaja.

Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Nemecké tankové plavidlo Nicole, ktoré uviazlo v januári na rieke Dunaj pri bratislavskom Devíne, uvoľnili 11. februára poobede. Pre TASR to potvrdil Dopravný úrad.

„Plavidlo bolo vyslobodené pomocou remorkéra Theresa s plávajúcou plošinou Lena a vďaka mierne stúpajúcej hladine rieky,“ priblížil úrad.

Dôvodom uviaznutia lode bola nízka a stále mierne klesajúca hladina Dunaja. Plavidlo uviazlo mimo plavebnej dráhy, hoci do nej mierne zasahovalo, problém nepredstavovalo.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

KOMENTÁR J. HRABKA: Dve percentá moci