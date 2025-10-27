Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UVIAZNUTÍ TURISTI: Horskí záchranári zasahovali v Západných Tatrách

Ilustračné foto Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Päťdesiatdeväťročný poľský turista uviazol na hlavnom hrebeni Západných Tatier, v exponovanej a bralnatej časti s názvom Skriniarky.

Autor TASR
Žiar 27. októbra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu (26. 10.) pomáhala dvom uviaznutým turistom v Západných Tatrách. Uviaznutie poľského turistu a slovenskej turistky spôsobilo zotmenie a následný chýbajúci zdroj svetla. HZS o tom informovala na webovej stránke.

Päťdesiatdeväťročný poľský turista uviazol na hlavnom hrebeni Západných Tatier, v exponovanej a bralnatej časti s názvom Skriniarky. Na pomoc mu odišli horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry-Zverovka. „Počas prebiehajúcej záchrannej akcie bola HZS požiadaná o pomoc aj pre 26-ročnú Slovenku, ktorá sa nachádzala neďaleko Salatína v Západných Tatrách. Nemala zdroj svetla. Po zotmení stratila orientáciu a zišla mimo turistického chodníka,“ priblížili horskí záchranári.

Do oboch záchranných akcií bolo zapojených spolu desať profesionálnych a dobrovoľných zmluvných záchranárov HZS. „Obe uviaznuté osoby boli jednotlivo sprevádzané záchranármi, a to aj za pomoci istenia na krátkom lane. Po zostupe do Salatínskej doliny k vrcholovej stanici strediska Roháče-Spálená boli ďalej transportovaní terénnym vozidlom HZS na Dom HZS,“ doplnili.

Záchranná akcia uviaznutej ženy bola ukončená v neskorých nočných hodinách a u muža to bolo v skorých ranných pondelkových hodinách.
