< sekcia Regióny
UVIAZOL V HORÁCH AŽ DO NOCI: V Tatrách sa zranil 46-ročný Čech
O súčinnosť bola požiadaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, k uviaznutému sa jej však pre silný vietor neporadilo dostať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vysoké Tatry 4. januára (TASR) - Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech. Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra. Žiadosť o pomoc prišla popoludní. Záchranná akcia napokon trvala do neskorých nočných hodín. Zúčastnilo sa na nej 11 profesionálnych a dvaja dobrovoľní horskí záchranári. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
O súčinnosť bola požiadaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, k uviaznutému sa jej však pre silný vietor neporadilo dostať. Horskí záchranári mu preto na pomoc smerovali pozemne.
„Mužovi sa medzitým samému podarilo vyslobodiť z ťažkého terénu a keďže bol schopný pohybu, pomaly zostupoval smerom k magistrále. Podľa inštrukcií záchranárov mal pokračovať smerom na Sliezsky dom. Červený turisticky značený chodník však minul a uviazol v hlbokom snehu niekoľko metrov pod ním,“ uvádza HZS s tým, že pri príchode záchranárov na miesto bol už muž mierne podchladený a vyčerpaný.
Po vyšetrení, ošetrení a zateplení ho na nosidlách transportovali k Rázcestiu na Batizovskej zákrute, odkiaľ transport pokračoval terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca. Pacienta následne odovzdali do starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci.
O súčinnosť bola požiadaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, k uviaznutému sa jej však pre silný vietor neporadilo dostať. Horskí záchranári mu preto na pomoc smerovali pozemne.
„Mužovi sa medzitým samému podarilo vyslobodiť z ťažkého terénu a keďže bol schopný pohybu, pomaly zostupoval smerom k magistrále. Podľa inštrukcií záchranárov mal pokračovať smerom na Sliezsky dom. Červený turisticky značený chodník však minul a uviazol v hlbokom snehu niekoľko metrov pod ním,“ uvádza HZS s tým, že pri príchode záchranárov na miesto bol už muž mierne podchladený a vyčerpaný.
Po vyšetrení, ošetrení a zateplení ho na nosidlách transportovali k Rázcestiu na Batizovskej zákrute, odkiaľ transport pokračoval terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca. Pacienta následne odovzdali do starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci.