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UVIAZOL V MRAZIACEJ KOMORE: Podchladeného ho vyslobodili policajti
Muž prišiel začiatkom júla pred areál firmy v Modrom Kameni, kde mal naložiť tovar.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. júla (TASR) - Vodič chladiarenského auta ostal v Modrom Kameni vo Veľkokrtíšskom okrese uväznený vo vnútri mraziacej komory. Podchladeného a skrehnutého ho z nej vyslobodili policajti. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Spresnila, že muž prišiel začiatkom júla pred areál firmy v Modrom Kameni, kde mal naložiť tovar. Chladiaci náves zapol a nastavil na mínus 26 stupňov Celzia, aby bol pripravený na prepravu. „Po chvíli sa mu však zdalo, že chladenie nefunguje tak, ako má,“ spomenula polícia. Rozhodol sa preto skontrolovať vnútro návesu, pri prechádzaní cez vnútorné výklopné dvere sa však pošmykol. Dvere sa za ním okamžite zatvorili a zvnútra ich nebolo možné otvoriť.
Ako ďalej uvádza, v mraze a tme sa najprv snažil dostať von vlastnými silami. „Keď pochopil, že je v pasci, pokúsil sa privolať cez mobil pomoc. Komunikáciu však znemožňoval hluk chladiaceho zariadenia,“ podotýka s tým, že vodič začal postupne pociťovať účinky extrémneho chladu a prestával mu fungovať aj mobil. Podarilo sa mu však vyťukať číslo manželky a stihol jej vysvetliť, že je uväznený v mraziarenskom návese a potrebuje pomoc.
Manželka kontaktovala políciu a na miesto smerovala hliadka. Policajti po príchode na miesto otvorili chladiacu komoru a muža oslobodili. Bol silne podchladený a skrehnutý, privolaní záchranári ho ošetrili.
Spresnila, že muž prišiel začiatkom júla pred areál firmy v Modrom Kameni, kde mal naložiť tovar. Chladiaci náves zapol a nastavil na mínus 26 stupňov Celzia, aby bol pripravený na prepravu. „Po chvíli sa mu však zdalo, že chladenie nefunguje tak, ako má,“ spomenula polícia. Rozhodol sa preto skontrolovať vnútro návesu, pri prechádzaní cez vnútorné výklopné dvere sa však pošmykol. Dvere sa za ním okamžite zatvorili a zvnútra ich nebolo možné otvoriť.
Ako ďalej uvádza, v mraze a tme sa najprv snažil dostať von vlastnými silami. „Keď pochopil, že je v pasci, pokúsil sa privolať cez mobil pomoc. Komunikáciu však znemožňoval hluk chladiaceho zariadenia,“ podotýka s tým, že vodič začal postupne pociťovať účinky extrémneho chladu a prestával mu fungovať aj mobil. Podarilo sa mu však vyťukať číslo manželky a stihol jej vysvetliť, že je uväznený v mraziarenskom návese a potrebuje pomoc.
Manželka kontaktovala políciu a na miesto smerovala hliadka. Policajti po príchode na miesto otvorili chladiacu komoru a muža oslobodili. Bol silne podchladený a skrehnutý, privolaní záchranári ho ošetrili.