Uviedli do života knihu Slovakia and Japan: The First 30+ Years
Zahraničnopolitický analytik, publicista a expert na občiansku spoločnosť v knihe zaznamenáva históriu vzťahov a výmen medzi Japonskom a Slovenskom v rôznych oblastiach.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Kniha Slovakia and Japan: The First 30+ Years od Pavla Demeša ponúka komplexný pohľad na rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom za uplynulé tri dekády. Publikáciu v pondelok v Bratislave uviedli do života veľvyslanec SR v Japonsku v rokoch 1994 až 1998 a bývalý minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a veľvyslanec Japonska na Slovensku Yasuhiro Kawakami.
Kniha sa venuje ekonomickej spolupráci, kultúre, školstvu a vede, športu, literatúre, počiatkom slovensko-japonských vzťahov, diplomatickým stykom a bilaterálnym návštevám či japonskej vládnej a mimovládnej pomoci Slovensku.
