Uvítanie detí do života bude v B. Bystrici neskôr

Banská Bystrica 9. marca (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji je situácia v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu zatiaľ priaznivá. Všetci sledovaní izolovaní pacienti majú negatívne výsledky. Informovali o tom v pondelok odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, regionálny hygienik Cyril Klement a epidemiologička Mária Avdičová, krízový štáb mesta Banská Bystrica s tým, že zatiaľ nie je dôvod prijímať drastické opatrenia. TASR o stretnutí štábu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Podľa nej v súvislosti s možným šírením nového koronavírusu sa mesto pod Urpínom naďalej riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v tejto oblasti.



"Rozhodnutia, ktoré prijímame, by mali byť zodpovedné a racionálne," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Mesto nateraz ruší všetky podujatia až do odvolania, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje v priestoroch Robotníckeho domu, v historickej radnici na Námestí SNP, na mestskom úrade alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Týka sa to napríklad osláv MDŽ v zariadeniach pre seniorov či verejnej prezentácie štúdie multifunkčnej športovej haly na magistráte. O náhradných termínoch budú včas informovať webové stránky mesta i organizátori.



"Matričný úrad a ohlasovňa pobytu ruší víkendové uvítanie do života malých Banskobystričanov. Rodinám budú včas oznámené náhradné termíny. Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch radnice počas svadobných obradov budú mladomanželia oboznámení s tým, aby si svoje 'áno' povedali cez víkend len v kruhu svojich rodičov, svedkov a za prítomnosti oddávajúceho a matrikárok," konštatovala Marhefková.



Ako doplnila, v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú zriadené mestom, platí zákaz návštev. Až do odvolania nebudú poskytované služby rehabilitačné, kadernícke a pedikérske. Zároveň je pozastavená činnosť denných centier.



Mesto po konzultácii s RÚVZ vyzýva organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili organizovanie hromadných podujatí. Ak sa ich predsa len rozhodnú organizovať, mali by prijať všetky preventívne opatrenia zamedzujúce možnému šíreniu vírusu.



Právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území Banskej Bystrice mesto odporúča, aby prijali preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu. Odporúča hrať hokejové zápasy bez prítomnosti divákov.



Pre verejnosť bude od 10. marca až do odvolania zatvorená krytá plaváreň na Štiavničkách.



"Školský úrad sa riadi usmerneniami ministerstva školstva. Aktuálne usmernenie ruší s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia či návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predbežne rušia dni otvorených dverí. Pozastavené sú i plavecké kurzy základných škôl na krytej plavárni," dodala Marhefková.