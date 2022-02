UVLF a košickí študenti farmácie pripravujú zber nepoužitých liekov

Košice 13. februára (TASR) – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach a Spolok košických študentov farmácie pripravujú Unizber liekov. Chcú tým pripomenúť, že nesprávna likvidácia nepoužitých liekov má negatívny dosah na životné prostredie. V rámci zberu ich verejnosť môže odovzdať od pondelka (14. 2.) do stredy (16. 2.) v časoch od 10.00 do 14.00 h v Univerzitnej lekárni v areáli UVLF na Komenského ulici. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Zuzana Bobriková.



Obracajú sa na všetkých obyvateľov, aby skontrolovali svoje domáce lekárničky, vyradili lieky, ktoré neužívajú alebo sú exspirované, a priniesli ich. Lieky budú preberať so študentmi, ktorí záujemcom o túto oblasť zároveň poradia.



Študenti pripravili aj edukačnú kampaň na sociálnych sieťach. Pripomínajú, že do lekárne nemožno vrátiť výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, kozmetiku ani testy na ochorenie COVID-19. „Lieky treba pred vrátením do lekárne vybrať z vonkajšieho obalu, škatuľku a príbalový leták zlikvidovať samostatne,“ spresnila Bobriková s tým, že vytriedené lieky možno bezplatne vrátiť do ktorejkoľvek lekárne.



UVLF pripomína, že nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky, patria po vyradení z použitia medzi nebezpečný odpad a musia byť likvidované špecifickým spôsobom. Inak môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Pri nevhodnej likvidácii majú chemikálie uvoľnené z liekov výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách. „Sme zelená univerzita, záleží nám na našom životnom prostredí a ako farmaceuti veľmi dobre vieme, čo všetko lieky obsahujú, ako sa dostávajú do životného prostredia a aký môže byť ich dlhodobý dosah na naše okolité prostredie,“ povedala vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF Monika Fedorová.



Odborníci podľa univerzity odhadujú, že približne osem až desať percent účinných alebo iných látok z liekov či farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zlikvidovaných liekov v domácom odpade.