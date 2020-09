UVLF bude kombinovať prezenčnú a dištančnú formu vzdelávania

Košice 29. septembra (TASR) - Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa bude uskutočňovať kombinovaním prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania. Informovala o tom v utorok univerzita v reakcii na najnovšie opatrenia proti pandémii ochorenia COVID-19, o ktorých rokoval ústredný krízový štáb.



"Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie sa bude všetka teoretická výučba - prednášky, semináre a seminárne cvičenia transformovať na povinnú dištančnú formu do online priestoru. Praktické cvičenia na klinických pracoviskách a v laboratóriách budú prezenčnou formou v malých skupinách, s rešpektovaním všetkých dostupných hygienických opatrení - rúška, dezinfekcia, rozstupy, skrátené vyučovacie hodiny," uviedla pre TASR hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



Univerzita využije skutočnosť, že časť výučby môže byť realizovaná v exteriéri v účelových zariadeniach. Rektorka UVLF Jana Mojžišová sa v stredu (30. 9.) stretne s vedúcimi katedier a samostatných pracovísk, aby spoločne upravili rozvrh štúdia a v maximálnej možnej miere využili prvé týždne semestra na absolvovanie praktickej výučby. "Absolvovanie praktických a klinických cvičení je pre študentov veterinárnej medicíny a farmácie veľmi dôležité, keďže ide o prípravu na regulované povolania podľa smerníc EÚ. Úplný prechod na dištančné vzdelávanie by spôsobil vážne problémy pri uznávaní obsahu a rozsahu vzdelávania. Z tohto dôvodu UVLF zatiaľ nepočíta s uzatvorením študentských domovov," skonštatovala Bobriková.



Univerzita sprísni hygienické podmienky a kontrolu ich dodržiavania. V študentských domovoch bude naďalej platiť úplný zákaz návštev, ubytovaní študenti budú musieť rešpektovať 23.00 h ako čas, keď sa internáty zatvoria.



V študentskom domove sú pripravené izolačné priestory pre prípad, že sa náhle objavia príznaky ochorenia u niektorého z ubytovaných. Keďže tieto priestory sú obmedzené a v prípade náhleho výrazného nárastu ochorení by kapacitne nestačili, univerzita bude hľadať riešenia v spolupráci s ostatnými košickými univerzitami. O pomoc pri riešení problému požiadala aj štát, respektíve ministerstvo školstva.



"V súčasnosti UVLF registruje jeden pozitívny prípad ochorenia, študentka z Malty však ani nenastúpila na výučbu, nebola v kontakte so študentmi ani zamestnancami univerzity a je v domácej karanténe. Štyria študenti po oznámení možného kontaktu s nakazenými čakajú v domácej karanténe na testovanie," doplnila Bobriková.