UVLF: Enormný nárast cien energií spôsobuje univerzite vážne problémy

Košice 15. septembra (TASR) - Enormný nárast cien energií spôsobuje Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach veľmi vážne problémy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková. Kým vlani UVLF zaplatila za zemný plyn a elektrinu približne 700.000 eur, podľa aktuálnych prepočtov by to v tomto roku malo byť 2,35 milióna eur. Univerzita plánuje o úsporných opatreniach hovoriť aj so zamestnancami a študentami.



"Kým v roku 2021 potrebovala UVLF na úhradu za zemný plyn 351.664 eur, v roku 2022 to bude už takmer 1,5 milióna eur a v roku 2023 až vyše dva milióny eur. Zvýšila sa aj cena elektrickej energie, a to na viac ako dvojnásobok oproti roku 2021. Minulý rok univerzita uhradila niečo vyše 350.000 eur, v tomto roku to bude už vyše 850.000 eur," povedala s tým, že o náraste hovorili aj s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.



UVLF tiež bude prijímať úsporné opatrenia vo všetkých svojich objektoch. "Predpokladáme, že každý bude musieť zniesť istú formu diskomfortu, no opatrenia nenarušia kvalitu a rozsah výučby ani služieb pre verejnosť," dodala Bobriková.



Pripomenula, že UVLF dlhodobo prijíma úsporné opatrenia a doposiaľ sa im darilo získavať mimorozpočtové zdroje zo štrukturálnych fondov na znižovanie energetickej náročnosti budov. V uplynulých mesiacoch na pôde univerzity diskutujú aj o energetickej nezávislosti univerzity, respektíve jej znížení.



Uvažuje sa o inštalovaní peletovacieho zariadenia a pretransformovaní systému kúrenia na pelety, ako aj inštalácii fotovoltaiky. "Takáto zmena si však vyžiada investíciu do technickej realizácie. Realizácia zmeny časti vykurovania na pelety vrátane vlastnej peletovačky sa hýbe v sumách okolo pol milióna eur, pričom univerzita má surovinu, ktorú je možné peletovať (hnoj, seno, slama z podstielky)," vysvetlila.



Inštaláciou fotovoltaiky plánujú ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu minimálne vo výške 25 percent. Zdôraznila, že tento proces je zložitý, dlhodobý a finančne sa hýbe na úrovni 300.000 eur. Obe akcie sú však podľa nej aktuálne v príprave.