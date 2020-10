UVLF Košice realizuje výučbu aj októbrové štátnice dištančne

Košice 26. októbra (TASR) – Výlučne dištančnou formou realizujú teoretickú i praktickú výučbu od piatka (23. 10.) vo všetkých študijných programoch na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková s tým, že dištančne budú prebiehať aj tohtotýždňové štátne skúšky. Univerzitná veterinárna nemocnica funguje v obmedzenom režime.



Čo sa týka dištančnej formy výučby, nariadenie má podľa nej platiť minimálne do 27. novembra. Študijné aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť študentov, prerušili a presunuli na neskoršie obdobie, keď sa zlepší epidemiologická situácia. Ide napríklad o práce v laboratóriách a na klinikách.



„Prioritne sme museli riešiť štátne skúšky v šiestom ročníku študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom i anglickom jazyku. Ich termín sme nezmenili, uskutočnia sa v pôvodnom, od 26. do 29. októbra, ale všetky budú dištančnou formou. Snažíme sa vytvoriť také podmienky, aby boli maximálne objektívne a študenti museli preukázať reálne vedomosti,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová.



Zamestnanci univerzity musia pracovať tak, aby priamy osobný kontakt obmedzili na nevyhnutné minimum. UVLF k pondelku eviduje 18 študentov a 11 zamestnancov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19.



V Študentských domovoch (ŠD) univerzity je aktuálne ubytovaných okolo sto zahraničných študentov. Podľa riaditeľa ŠD Jaroslava Hochmanna má väčšina z nich záujem v najbližších dňoch odcestovať do svojich domovských krajín.



Čo sa týka Univerzitnej veterinárnej nemocnice, jej prevádzka je zabezpečená v obmedzenom režime. Cez uplynulý víkend musela byť úplne uzavretá klinika malých zvierat. „Od pondelkového rána však už funguje v časoch od 8.00 do 15.00 h, no len pre pacientov v akútnom stave, ktorí sa objednajú na nevyhnutné ošetrenie alebo zákrok. Majitelia zvierat, ktoré potrebujú kliniku navštíviť, respektíve veterinárni lekári, ktorí chcú klientov poslať na špecializované pracovisko, musia nemocnicu vopred kontaktovať telefonicky,“ dodala Bobriková s tým, že plánované operácie zrušili a presunuli na neskorší termín.