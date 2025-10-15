< sekcia Regióny
UVLF Košice si pripomína polstoročie programu hygiena potravín
Na slávnostnom zhromaždení v aule UVLF sa v stredu stretávajú zástupcovia slovenských a českých univerzít z Brna, Nitry, Bratislavy a Košíc.
Autor TASR
Košice 15. októbra (TASR) - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach si pripomína 50 rokov od začatia výučby študijného programu hygiena potravín. Na slávnostnom zhromaždení v aule UVLF sa v stredu stretávajú zástupcovia slovenských a českých univerzít z Brna, Nitry, Bratislavy a Košíc, ktoré vychovávajú odborníkov vo veterinárnej medicíne, potravinárstve, poľnohospodárstve a hygiene potravín, ako aj ďalší hostia. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.
Študijný program hygiena potravín významnou mierou prispieva k rozvoju konceptu Jeden svet - jedno zdravie prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a ich využitia v pedagogickom procese. Ako uvádza univerzita, to, čo už pred stáročiami vedeli naši predkovia o vplyve potravín na zdravie, sa dnes dostáva do absolútneho centra pozornosti odbornej aj laickej verejnosti.
Podľa rektora UVLF Jozefa Nagya patrí k výzvam do budúcna zabezpečenie vyššej sebestačnosti potravín, ich zdravotnej bezpečnosti a kvality. „Pre naplnenie tohto cieľa potrebujeme kvalitných študentov a absolventov našej univerzity. Posledné roky, v ktorých sme nezaznamenali potravinové kauzy majúce pôvod v Slovenskej republike, svedčia o odbornej zdatnosti našich prvovýrobcov, spracovateľov, ako aj kontrolných orgánov, ktoré reprezentujú hlavne absolventi našej univerzity. Preto si do ďalších rokov treba želať dostatok kvalitných študentov, erudovaných pedagógov a rozvoj potravinárskeho priemyslu,“ skonštatoval.
Rektor pri tejto príležitosti zdôraznil význam odkazu zakladateľov univerzity, ako aj jej súčasné postavenie. Univerzita dosiahla v tomto roku výrazný úspech, keď v júni získala v Dubline medzinárodnú akreditáciu Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie EAEVE a jej vedenie prevzalo certifikát o udelení statusu „akreditovaný“ pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a hygiena potravín v slovenskom jazyku. Tieto študijné programy spĺňajú požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií.
„Študijný program hygiena potravín je v prvom rade zameraný na získanie kompetencií prvého dňa podľa štandardných postupov vydaných Európskym systémom hodnotenia veterinárnej odbornej prípravy (ESEVT). K tomu potrebujeme kvalitné materiálne a personálne zázemie vrátane podmienok pre praktickú výučbu. A tú našim študentom poskytujeme nielen na univerzitných pracoviskách, ale aj na pracoviskách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v rámci celého Slovenska, na klinikách súkromných veterinárnych lekárov či u našich externých spolupracovníkov,“ uviedol rektor.
Špecializáciu veterinárneho vzdelávania v oblasti hygieny potravín v podobe študijného programu zaviedli na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach od akademického roka 1975/1976.
Študijný program hygiena potravín významnou mierou prispieva k rozvoju konceptu Jeden svet - jedno zdravie prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a ich využitia v pedagogickom procese. Ako uvádza univerzita, to, čo už pred stáročiami vedeli naši predkovia o vplyve potravín na zdravie, sa dnes dostáva do absolútneho centra pozornosti odbornej aj laickej verejnosti.
Podľa rektora UVLF Jozefa Nagya patrí k výzvam do budúcna zabezpečenie vyššej sebestačnosti potravín, ich zdravotnej bezpečnosti a kvality. „Pre naplnenie tohto cieľa potrebujeme kvalitných študentov a absolventov našej univerzity. Posledné roky, v ktorých sme nezaznamenali potravinové kauzy majúce pôvod v Slovenskej republike, svedčia o odbornej zdatnosti našich prvovýrobcov, spracovateľov, ako aj kontrolných orgánov, ktoré reprezentujú hlavne absolventi našej univerzity. Preto si do ďalších rokov treba želať dostatok kvalitných študentov, erudovaných pedagógov a rozvoj potravinárskeho priemyslu,“ skonštatoval.
Rektor pri tejto príležitosti zdôraznil význam odkazu zakladateľov univerzity, ako aj jej súčasné postavenie. Univerzita dosiahla v tomto roku výrazný úspech, keď v júni získala v Dubline medzinárodnú akreditáciu Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie EAEVE a jej vedenie prevzalo certifikát o udelení statusu „akreditovaný“ pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a hygiena potravín v slovenskom jazyku. Tieto študijné programy spĺňajú požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií.
„Študijný program hygiena potravín je v prvom rade zameraný na získanie kompetencií prvého dňa podľa štandardných postupov vydaných Európskym systémom hodnotenia veterinárnej odbornej prípravy (ESEVT). K tomu potrebujeme kvalitné materiálne a personálne zázemie vrátane podmienok pre praktickú výučbu. A tú našim študentom poskytujeme nielen na univerzitných pracoviskách, ale aj na pracoviskách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v rámci celého Slovenska, na klinikách súkromných veterinárnych lekárov či u našich externých spolupracovníkov,“ uviedol rektor.
Špecializáciu veterinárneho vzdelávania v oblasti hygieny potravín v podobe študijného programu zaviedli na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach od akademického roka 1975/1976.