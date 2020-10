UVLF: Odmietať veterinárnych lekárov je absurdné

Košice 29. októbra (TASR) – Je absurdné odmietať veterinárnych lekárov v zdravotníckych tímoch pri celoplošnom testovaní na COVID-19, tvrdí to vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Veterinárny lekár nemôže ani odčítavať výsledky, čo podľa rektorky Jany Mojžišovej znevažuje postavenie veterinárnej medicíny. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



UVLF pripomína, že rezort obrany stále hľadá zdravotnícky personál, ktorý má záujem pomôcť s celoplošným testovaním. Veterinári, ktorí skončili šesťročné štúdium veterinárnej medicíny, majú prax v ambulanciách a prihlásili sa ako dobrovoľníci do testovacích tímov, môžu vykonávať len administratívne činnosti. Dôvodom je Usmernenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, podľa ktorého nie sú veterinári zaradení do zdravotníckych tímov. „Považujeme to za absurdné usmernenie, ktoré znevažuje postavenie veterinárnej medicíny. V situácii, keď Slovensko nemá dostatok zdravotníckych pracovníkov, odmieta vzdelaných a skúsených odborníkov, ktorí chcú pomôcť,“ povedala Mojžišová.



Pripomenula, že veterinárny lekár je medicínsky vzdelaný človek v regulovanom povolaní - študoval šesť rokov, má všetky zdravotnícke zručnosti, bežne odoberá vzorky, robí laboratórne vyhodnotenie výsledkov a operuje. Študent veterinárnej medicíny sa podľa nej štyri semestre venuje infekčným chorobám a dva semestre parazitárnym chorobám. „Pracujeme v špecializovaných laboratóriách s najvyšším rizikom biologického nebezpečenstva,“ dodala rektorka s tým, že 60 percent infekcií u človeka je zoonotických, pričom infekčná choroba prenosná zo zvieraťa na človeka je aj COVID-19. „Som presvedčená, že o koronavírusoch vieme dosť,“ zdôraznila.



Z uvedeného usmernenia vyplýva, že činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, okrem realizácie výteru, môžu napríklad aj ošetrovateľ, masér či logopéd. „Veterinárny lekár nemôže ani odčítavať výsledky, čo je bežná súčasť laboratórnej práce. Tento stav by sa mal okamžite zmeniť, ak nemá dôjsť k obrovským ekonomickým stratám, pretože v pondelok (2. 11.) sa veľká časť obyvateľov Slovenska nebude vedieť preukázať žiadnym výsledkom testu,“ dodala rektorka UVLF.