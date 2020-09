UVLF u zahraničných študentoch neeviduje nákazu novým koronavírusom

Košice 18. septembra (TASR) – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zatiaľ neeviduje žiaden pozitívny prípad nákazy novým koronavírusom u študentov v anglickom jazyku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková. Nový akademický rok otvoria v pondelok (21. 9.), štúdium sa bude uskutočňovať kombinovaním prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania.



Na štúdium v anglickom jazyku je v nasledujúcom akademickom roku zapísaných 313 študentov priamo na UVLF v Košiciach, ďalších 75 je v súčasnosti zapísaných na partnerskej Nord university v Nórsku. V študentských domovoch UVLF na Podhradovej je ubytovaných 83 zahraničných študentov. Predpokladá, že všetci, ktorí majú na výučbu nastúpiť, sú už v Košiciach, alebo sa čoskoro dostavia.



Testy podľa Bobrikovej musia preukázať tí študenti, u ktorých to vyžaduje nariadenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Asistenciu študijného oddelenia univerzity pri testovaní využilo spolu osem študentov v anglickom aj slovenskom štúdiu. Ostatní si to zabezpečovali sami. „Náklady na testovania sa hradia z poistného, škola má podpísanú zmluvu so spoločnosťou Medirex,“ uviedla Bobriková s tým, že všetci študenti majú povinnosť vyplniť elektronický zdravotný dotazník, kam v prípade, že mali povinnosť testovať sa, tento test vkladajú.



„Študenti, u ktorých absolvovanie karantény vyžadujú nariadenia ÚVZ SR, mohli využiť karanténne priestory na Medickej ulici, ktoré máme dohodnuté s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V prípade náhlych príznakov ochorenia v internátoch, je k dispozícii vyhradená izolačná miestnosť v študentských domovoch na Podhradovej,“ povedala. Asistenciu pracovníčok študijného oddelenia v karanténnych priestoroch na Medickej využilo uvedených osem študentov. Podľa UVLF si ostatní vedeli karanténne priestory zabezpečiť po svojom.



Zápis študentov realizovali elektronicky. Prednášky by sa mali konať prioritne online formou a praktické cvičenia na klinických pracoviskách a v laboratóriách prezenčnou formou. Rektorka UVLF Jana Mojžišová vyzvala učiteľov, aby čo najintenzívnejšie využili prvé týždne zimného semestra na absolvovanie praktickej výučby, keďže by sa už v prípade prísnejších opatrení nedali uskutočniť.



Univerzita okrem iného obmedzila všetky spoločenské, kultúrne a športové aktivity študentov a zamestnancov v uzavretých priestoroch. Všetci majú povinnosť nosiť rúška alebo ochranné štíty a dodržiavať dvojmetrový odstup. Osoby s príznakmi infekcie dýchacích ciest majú zakázaný vstup do priestorov univerzity. Do odvolania tiež zakázali návštevy študentov na internáte. V prípade, že sa na pôde školy vyskytne osoba s podozrením na ochorenie COVID-19, škola prejde do oranžovej fázy opatrení.