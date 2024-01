UVLF v Košiciach analyzuje svoje bezpečnostné systémy a opatrenia

Košice 15. januára (TASR) - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach v týchto dňoch analyzuje svoje bezpečnostné systémy a opatrenia, aby mohla definovať ich nedostatky a potreby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



UVLF víta aktivitu rezortu školstva, ktoré deklarovalo záujem pomôcť univerzitám pri financovaní bezpečnostných opatrení, ale aj pri hľadaní efektívnych, no reálnych preventívnych pravidiel. Ako Bobriková spresnila, univerzita vidí možnosti v skvalitnení existujúceho kamerového systému a rozšírení doterajšieho prístupového systému do jednotlivých budov a priestorov v jej areáli. Privítala by aj funkčný systém včasného varovania, na ktorý by nadväzovali vypracované postupy správania v krízových situáciách.



"Žiadne opatrenia však v konečnom dôsledku nedokážu úplne eliminovať možnosť jednotlivca narušiť či prekonať bezpečnostné systémy. Riziko skratového konania bude existovať na verejných priestranstvách vždy. Preto UVLF považuje za rovnako dôležitú podporu duševného zdravia a posilnenie psychologického i sociálneho poradenstva," dodala.



Ministerstvo školstva plánuje vyhlásiť výzvu s cieľom zlepšiť bezpečnosť prostredia a duševné zdravie študentov vysokých škôl. Rezort vnútra informoval, že pracovná skupina pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy.