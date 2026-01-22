< sekcia Regióny
UVLF v Košiciach pripravila pre záujemcov deň otvorených dverí
Záujemcovia o štúdium na UVLF musia prihlášky podať do 31. marca.
Autor TASR
Košice 22. januára (TASR) - Uchádzači o štúdium, ale aj nerozhodnutí stredoškoláci, ich učitelia, kariérni poradcovia či rodičia majú vo štvrtok príležitosť prezrieť si jednotlivé pracoviská i areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. V poradí desiaty ročník dňa otvorených dverí (DOD) je naplánovaný od 9.30 do 14.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
„Mladí ľudia vrátane uchádzačov so špeciálnymi potrebami získajú základné informácie k prijímaciemu konaniu. Dozvedia sa viac o doktorských, magisterských i bakalárskych študijných programoch, organizácii štúdia, živote študentov aj pestrých možnostiach mimoškolských aktivít. Spoznajú, čo všetko je obsahom výučby, ale aj to, aké je uplatnenie absolventov,“ spresnila.
Návštevníci DOD budú môcť vidieť napríklad kliniku malých zvierat a každodennú prácu veterinárnych lekárov v Univerzitnej veterinárnej nemocnici, podkúvačskú dielňu či prírodnú lekáreň s liečivými rastlinami s ochutnávkou čajov. Pripravená bude aj ukážka výroby mliečnych a rastlinných výrobkov, ale aj ukážky kynológie, práce s dravcami a ďalšie.
V akademickom roku 2026/2027 otvorí UVLF študijné programy ako všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, veterinárna sestra, vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín, ale aj program pohoda a ochrana zvierat. V súčasnosti navštevuje univerzitu 2300 študentov. Záujemcovia o štúdium na UVLF musia prihlášky podať do 31. marca.
