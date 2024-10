UVLF v Košiciach si pripomína 75. výročie vzniku

Košice 30. októbra (TASR) - Generálnym cieľom v dlhodobom zámere Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach je udržať úroveň výskumnej, vývojovej a tvorivej činnosti tak, aby zodpovedala univerzite európskeho štandardu. Pri príležitosti 75. výročia vzniku UVLF to v stredu na slávnostnom zasadnutí akademickej obce uviedol rektor univerzity Jozef Nagy.



"Aby sme zabezpečili kontinuitu vývoja v rámci rozvíjania koncepcie Jeden svet - jedno zdravie prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie. A aby sme posilnili excelentný výskum, vývoj a inovácie a ich využitie v pedagogickom procese," dodal o cieľoch UVLF. V aule sa pri príležitosti výročia stretli predstavitelia slovenských i českých univerzít, zástupcovia samosprávy, štátnej správy a spoločenského života. Informovala o tom hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



Nagy pripomenul historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní tejto jedinej vysokej školy svojho druhu na Slovensku. Zápis do prvého ročníka Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach sa konal 3. októbra 1949. V roku 1952 bola škola pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Tento stav sa zmenil zákonom o zriadení Vysokých škôl veterinárskych v Brne a v Košiciach s účinnosťou od 1. septembra 1969. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravil zákon Slovenskej národnej rady z roku 1992. V súvislosti so zavedením nového akreditovaného študijného programu nesie univerzita od 15. januára 2010 súčasný názov.



Rektor označil za významný medzník univerzity členstvo v Európskej asociácii veterinárnych vzdelávacích inštitúcií. "Ako jedna z prvých škôl bývalého východného bloku sme sa dobrovoľne prihlásili na evalváciu. Stali sme sa tak priekopníkom v zapojení sa do procesu medzinárodnej akreditácie, ktorej sme sa podrobili už viackrát," povedal Nagy. Pripomenul tiež začatie výučby zahraničných študentov v anglickom jazyku v akademickom roku 1991/1992. "V tomto roku Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla, že náš vnútorný systém kvality a jeho implementácia je v súlade so štandardmi," povedal.



UVLF informovala, že ju navštevuje zhruba 2200 študentov, z toho štvrtina sa vzdeláva v anglickom jazyku. Diplom absolventa UVLF je akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ.