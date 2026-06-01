ÚVN Ružomberok implantovala nový kochleárny implantát
Autor TASR
Ružomberok 1. júna (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok implantovala koncom mája ako prvá na Slovensku inteligentný kochleárny implantát novej generácie Nucleus Nexa od spoločnosti Cochlear. Zaradila sa medzi pracoviská v približne 20 krajinách EÚ, ktoré zaviedli tento systém do klinickej praxe. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Nikola Bystričanová, ide o významný míľnik v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku.
Kochleárny implantát sa využíva u pacientov s ťažkými vnútornoušnými poruchami sluchu až hluchotou v prípadoch, keď už ani najvýkonnejšie načúvacie aparáty neumožňujú dostatočné porozumenie reči. Liečba je určená pre deti aj dospelých pacientov a jej cieľom je zlepšiť schopnosť vnímania zvuku, komunikácie a celkovú kvalitu života.
„Nový inteligentný systém Nucleus Nexa predstavuje najmodernejšiu generáciu kochleárnych implantátov a prináša viacero technologických inovácií, ktoré posúvajú sluchovú rehabilitáciu smerom k väčšej nezávislosti pacienta a zjednodušeniu dlhodobej starostlivosti,“ vysvetlila hovorkyňa.
Spresnila, že na rozdiel od predchádzajúcich riešení inteligentný implantát uchováva individuálne nastavenie priamo v implantáte, umožňuje inteligentné samomonitorovanie funkcie zariadenia a automaticky upozorňuje na stav batérie či potrebu údržby. Významným prínosom má byť aj možnosť jednoduchej obnovy nastavení samotným pacientom pri výmene zvukového procesora bez nutnosti opakovaného nastavovania v zdravotníckom zariadení.
Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP Ružomberok bola implantácia realizovaná v rámci štandardného operačného postupu implantačným tímom ORL kliniky pod vedením prednostu Mariána Sičáka. „Z pohľadu klinickej praxe je prínosom najmä to, že nový systém zjednodušuje dlhodobú starostlivosť o pacienta a zároveň zvyšuje stabilitu a spoľahlivosť fungovania implantátu v každodennom živote,“ uviedol Sičák.
Implantačné centrum Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP Ružomberok funguje od roku 2014 a patrí medzi etablované pracoviská v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov s ťažkými poruchami sluchu a hluchotou, a to od diagnostiky cez chirurgickú liečbu až po dlhodobú rehabilitáciu. Od roku 2026 pôsobí pracovisko v rámci organizačnej štruktúry nemocnice pod novým názvom Sluchové implantačné centrum Slovensko - Stred.
