ÚVN v Ružomberku zriadila covidový pavilón s kapacitou 42 lôžok

Ružomberok 2. októbra (TASR) – Pacientov nakazených novým koronavírusom bude Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku môcť hospitalizovať v novom covidovom pavilóne. Otvorili ho v piatok za účasti ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO). Pavilón vznikol prestavbou budovy bývalej polikliniky. Jeho kapacita je 42 lôžok, z toho 13 je s možnosťou napojenia pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu.



"Som naozaj veľmi rád, že v období, keď to Slovensko veľmi potrebuje, sa nám podarilo dokončiť túto výraznú rekonštrukciu. ÚVN slúžila ako tzv. červená nemocnica už v prípade prvej vlny, urobili skvelú robotu. Teraz v rámci druhej vlny, ktorá je výrazne masívnejšia, je ÚVN kľúčovým hráčom z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen v regióne, ale aj z celoslovenského hľadiska," skonštatoval minister obrany.







Nový pavilón sa nachádza v dlhodobo nevyužívanej budove bývalej polikliniky, ktorá prešla rekonštrukciou. Má tri podlažia. Prvé z nich, s deviatimi lôžkami, je určené pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia. "Na druhom podlaží je pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje intenzívnu starostlivosť, pripravených 13 lôžok s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu, monitormi vitálnych funkcií, ako aj stojanmi s infúznymi a injekčnými dávkovačmi. Každé lôžko je tiež vybavené elektrickou chirurgickou odsávačkou sekrétov," priblížil riaditeľ ÚVN, brigádny generál Vladimír Lengvarský. Pre pacientov bez nutnosti intenzívnej starostlivosti je na nadzemnom podlaží pripravených ďalších 20 lôžok s motormi vitálnych funkcií.



Minister obrany zdôraznil, že nemocnica zabezpečila veľké množstvo ochranných pomôcok, pľúcne ventilátory a tiež výrazné množstvo zdravotníckeho personálu, ktorý v prípade potreby nasadia. "Napriek tomu, že nás nečakajú ľahké časy, sme pripravení oveľa lepšie ako na prvú vlnu," zhodnotil Naď.



Začiatkom budúceho týždňa sa do covidového pavilónu dočasne presťahuje klinika infektológie, ktorej priestory čaká kompletná rekonštrukcia. Následne sa klinika vráti do svojich pôvodných priestorov a pavilón bude slúžiť ako záložný. Celkové náklady na rekonštrukciu pavilónu predstavujú sumu 1,3 milióna eur.