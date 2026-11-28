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ÚVO eviduje nevybavené podnety pre stavbu nemocnice v Prešove
ÚVO už jeden podnet vyriešil. Hovorkyňa priblížila, že sa týkal údajne nesplnenia publikačných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Autor TASR
Bratislava/Prešov 28. novembra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) eviduje ešte tri nevybavené podnety súvisiace so stavbou nemocnice v Prešove. Posledný z nich prišiel v auguste. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Simona Brejová. Čoho presne sa týkajú spresniť nechcela.
„Nakoľko odbor dohľadu pre strategickú agendu ich v súčasnosti vyhodnocuje, nemôže sa vyjadrovať k ich obsahu ani k bližším okolnostiam,“ uviedla Brejová.
ÚVO už jeden podnet vyriešil. Hovorkyňa priblížila, že sa týkal údajne nesplnenia publikačných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní. Vybavil ho listom, nakoľko po preskúmaní okolností dospel k záveru, že v posudzovanom prípade neboli zistené porušenia zákona s vplyvom na výsledok obstarávania. Nezačal tak ani preskúmavanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
Obstarávanie prác na stavbe realizuje Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Jej hovorkyňa Nikola Bystričanová pre TASR uviedla, že aktuálne ešte prebieha tender na zhotoviteľa druhej etapy stavby nadzemnej časti nemocnice. „Ukončenie súťaže a podpis zmluvy očakávame začiatkom roka 2027, v januári alebo februári,“ doplnila.
Riaditeľ ružomberskej nemocnice Marián Kriško tento týždeň pre médiá povedal, že takzvaný shell and core, teda jadro a opláštenie budov, prešovskej nemocnice by mal byť hotový o rok a niekoľko mesiacov. Počíta sa tam aj s garážovými domami, terénnymi úpravami a cestami. „Prirátame k tomu ešte nejakých 12 mesiacov na vnútorné dovybavenie a začatie skúšobnej prevádzky. Čiže rátame, že niekedy takto o dva roky by tá nemocnica mohla byť odovzdaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a mohla by začať slúžiť pacientom v Prešovskom samosprávnom kraji,“ uviedol.
Ministerstvo obrany SR vlani na jeseň uzavrelo zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor.
Vojenskú nemocnicu začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ten to označil za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy a pevnosť betónu podľa neho zodpovedali projektovej dokumentácii.
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultnej nemocnice následne uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v júli vyhlásil, že technické problémy síce práce spomalili približne o osem týždňov, vzniknuté omeškanie však neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a nanovo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu. Politická opozícia sa obáva predraženia stavby.
Prípad po technických problémoch vyšetruje aj polícia. Hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič pre TASR v novembri uviedol, že orgány činné v trestnom konaní doposiaľ nikoho neobvinili. Polícia vtedy potvrdila, že naďalej vedie trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia.
„Nakoľko odbor dohľadu pre strategickú agendu ich v súčasnosti vyhodnocuje, nemôže sa vyjadrovať k ich obsahu ani k bližším okolnostiam,“ uviedla Brejová.
ÚVO už jeden podnet vyriešil. Hovorkyňa priblížila, že sa týkal údajne nesplnenia publikačných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní. Vybavil ho listom, nakoľko po preskúmaní okolností dospel k záveru, že v posudzovanom prípade neboli zistené porušenia zákona s vplyvom na výsledok obstarávania. Nezačal tak ani preskúmavanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
Obstarávanie prác na stavbe realizuje Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Jej hovorkyňa Nikola Bystričanová pre TASR uviedla, že aktuálne ešte prebieha tender na zhotoviteľa druhej etapy stavby nadzemnej časti nemocnice. „Ukončenie súťaže a podpis zmluvy očakávame začiatkom roka 2027, v januári alebo februári,“ doplnila.
Riaditeľ ružomberskej nemocnice Marián Kriško tento týždeň pre médiá povedal, že takzvaný shell and core, teda jadro a opláštenie budov, prešovskej nemocnice by mal byť hotový o rok a niekoľko mesiacov. Počíta sa tam aj s garážovými domami, terénnymi úpravami a cestami. „Prirátame k tomu ešte nejakých 12 mesiacov na vnútorné dovybavenie a začatie skúšobnej prevádzky. Čiže rátame, že niekedy takto o dva roky by tá nemocnica mohla byť odovzdaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a mohla by začať slúžiť pacientom v Prešovskom samosprávnom kraji,“ uviedol.
Ministerstvo obrany SR vlani na jeseň uzavrelo zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor.
Vojenskú nemocnicu začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ten to označil za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy a pevnosť betónu podľa neho zodpovedali projektovej dokumentácii.
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultnej nemocnice následne uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v júli vyhlásil, že technické problémy síce práce spomalili približne o osem týždňov, vzniknuté omeškanie však neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a nanovo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu. Politická opozícia sa obáva predraženia stavby.
Prípad po technických problémoch vyšetruje aj polícia. Hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič pre TASR v novembri uviedol, že orgány činné v trestnom konaní doposiaľ nikoho neobvinili. Polícia vtedy potvrdila, že naďalej vedie trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia.