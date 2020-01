ÚVO otvoril v Banskej Bystrici prvú kanceláriu stáleho pracoviska

Banská Bystrica 10. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je prvým, kde Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zriadil kanceláriu svojho stáleho pracoviska. Otvoril ju v piatok priamo v priestoroch Úradu BBSK v Banskej Bystrici. Má posilniť verejnú kontrolu pri prerozdeľovaní verejných zdrojov a prispieť k lepšej prevencii pred porušovaním zákona o verejnom obstarávaní.



Ako počas otvorenia konštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák, sú štátny orgán a ten by nemal žiť v akejsi "úradníckej bubline".



"Činnosť stáleho pracoviska v regióne BBSK je ukážkou toho, ako štátny orgán môže byť nápomocný v bežnom živote občanov. Pôsobením našich kolegov priamo v kraji chceme pomôcť zlepšiť kvalitu verejných súťaží. Ich vyhlasovateľom, či už nimi budú starostovia malých obcí s nízkymi rozpočtami, ktorí musia obracať každé euro, alebo väčší verejní obstarávatelia, budú kolegovia nápomocní pri vzdelávaní, metodickom usmerňovaní a výklade zákona. Znamená to, že informácie, ktoré spadajú do pôsobnosti ÚVO, budú mať z prvej ruky. Takýto bližší kontakt môže pomôcť i pri podpore špecifických potrieb daného regiónu uplatňovaných v rámci verejných nákupov," uviedol Hlivák.



Stále pracovisko má zatiaľ dvoch pracovníkov, ktorí dokážu pomôcť s tým, ako a čo obstarať. Čas ukáže, či ho neskôr budú personálne posilňovať. Cieľom Hliváka je do konca roka otvoriť podobné kancelárie v každom samosprávnom kraji. Najbližšie to bude v Trenčíne a v Prešove.



Predseda BBSK Ján Lunter zdôraznil, že transparentnosť pri výberových konaniach a verejných obstarávaniach patrí medzi priority kraja.



"Teší ma, že v našom kraji bude prítomný autor zákonných pravidiel, podľa ktorých sa pri vyhlasovaní súťaží postupuje. Verím, že pôsobením zamestnancov ÚVO v kraji sa čo najviac predíde chybovosti vo verejných súťažiach a ušetríme tak peniaze pre našich občanov a skvalitníme ich život," reagoval Lunter.



ÚVO je podľa neho jednou z mála štátnych inštitúcií, ktorá prichádza smerom do regiónu.