ÚVO preveruje námietku k vyhodnoteniu súťaže ku kaštieľu v Rusovciach

Bratislava 20. septembra (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR už vyhodnotil verejné obstarávanie týkajúce sa rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v bratislavských Rusovciach. Proti rozhodnutiu o úspešnom uchádzačovi bola však podaná námietka, zaoberá sa ňou Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Konanie o námietke potvrdil aj riaditeľ odboru komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík. Úrad dostal kompletnú dokumentáciu ku konaniu 25. augusta, v lehote do 30 dní od tohto dátumu by mal o námietke rozhodnúť.



Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, dlho ho však brzdila námietka voči výberu záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením. Tento postup verejnej súťaže, ktorý zvolil Úrad vlády SR, umožňuje obstarávateľovi zúžiť okruh uchádzačov, ktorí môžu predložiť ponuku.



Posunutie termínov v procese súťaže spôsobilo aj veľké množstvo doplňujúcich otázok k súťažným podmienkam, na jar 2022 konanie dokonca dočasne pozastavila námietka voči podkladom v súťaži. Na jeseň 2022 sa začalo vyhodnocovanie a pripomienkovanie základných ponúk, po týchto konzultáciách predložili v júni 2023 uchádzači na vyhodnotenie finálne ponuky i s cenovou kalkuláciou.



Cieľom rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť. Odhadovaná cena rekonštrukcie v čase vyhlásenia obstarávania bola vyše 71 miliónov eur bez DPH.



Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.