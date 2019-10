ÚVO preveruje okolnosti zmluvy na rekonštrukciu plavárne v Handlovej

Handlová 28. októbra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje úkony samosprávy Handlovej po uzatvorení zmluvy na rekonštrukciu kúpaliska a plavárne. ÚVO skonštatoval porušenie zákona a mestu teraz hrozí pokuta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Zmluvu, ktorej predmetom bola rekonštrukcia mestskej plavárne a kúpaliska a ich budúca prevádzka, uzatvorilo mesto s koncesionárom ešte v decembri 2017. Verejnú súťaž zabezpečovala pre mesto externá firma. ÚVO oslovil vlani mesto s tým, že sa zaujíma o verejné obstarávanie, pričom si vyžiadal niektoré materiály a doklady. V polovici októbra mesto od neho dostalo list, v ktorom ho žiada, aby sa vedenie vyjadrilo k niektorým skutočnostiam. "Úrad sa zameral na to, aby zanalyzoval, či bol postup zadávania zákazky, respektíve koncesie, správny. Uzatvoril záležitosť vo viacerých aspektoch, ale s jednoznačným záverom, že postup uplatnený mestom pri zadávaní koncesie nebol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Mal zákazku zadať ako nadlimitnú koncesiu," uviedla primátorka Silvia Grúberová.



Zákazka nemala byť zverejnená vo vestníku len v rámci SR, ale mala byť zaslaná aj do vestníka Európskej únie (EÚ), čím by sa do koncesie mohli zapojiť viacerí uchádzači z EÚ. Keďže mesto nepoužilo pri verejnej súťaži správny postup, čo v konečnom dôsledku mohlo ovplyvniť rozsah potenciálnych záujemcov, nie je možné podľa ÚVO vylúčiť, že by sa úspešným uchádzačom stal iný hospodársky subjekt. "Koncesná zmluva bola podpísaná bez ohľadu na vyváženosť. Úrad rozmýšľa o uložení pokuty, ktorá by mala v zmysle legislatívy dosiahnuť päť percent z hodnoty koncesie, čo predstavuje približne 260.000 eur. V prípade, že mesto bude so zistenými skutočnosťami súhlasiť v plnom rozsahu, má úrad možnosť, aby pokuta bola znížená o 50 percent," ozrejmila ďalej primátorka.



Analýzu zmluvy s koncesionárom si na jar tohto roku dala vypracovať aj samospráva. "Zistenia právnikov korešpondujú so zisteniami úradu, a preto samospráva jeho zistenia akceptuje v plnej miere. Momentálne hľadá finančné prostriedky, aby mohla pokutu čo najskôr zaplatiť," priblížila Paulínyová.



V zmluve sa podľa súčasného vedenia radnice nachádzajú články, ktoré mesto akoby brzdia v niektorých rozhodnutiach. "Vnímame veľké riziko, či sa samotný projekt dokončí, aby tu neboli zvýšené náklady. Komunikujeme s koncesionárom a máme spoločne snahu, aby sa projekt v relatívne rýchlom čase dokončil," dodala Grúberová.