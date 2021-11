ÚVO: Trnavský kraj porušil zákon pri obstarávaní prímestkej dopravy

Bratislava 12. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) porušil zákon pri zákazke na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy. Nepreukázal totiž splnenie zákonných podmienok na použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej udalosti. Potvrdila to Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorá tak zamietla odvolanie kraja voči prvostupňovému rozhodnutiu ÚVO. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



"Rada v rozhodnutí konštatovala, že neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania znamená, že v danom prípade bola úplne vylúčená hospodárska súťaž, pričom takéto konanie verejného obstarávateľa malo vplyv na výsledok verejného obstarávania," vysvetlila hovorkyňa. Rozhodnutie je právoplatné.



V prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne použiť priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, musí jednoznačne preukázať, že došlo k mimoriadnej udalosti, v dôsledku ktorej je potrebné zadať predmetnú zákazku. "Platí, že okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ považuje za túto mimoriadnu udalosť, ním boli nepredvídateľné, boli tiež verejným obstarávateľom nespôsobené a tiež to, že priamo z týchto okolností vyplynula časová tieseň, pre ktorú verejný obstarávateľ nemohol dodržať časové lehoty ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní," priblížila Zvončeková s tým, že TTSK tieto podmienky nesplnil.



Rada v rozhodnutí zároveň upozornila, že aj v prípade kumulatívneho preukázania podmienok na použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej udalosti, sú verejní obstarávatelia oprávnení uzatvoriť zmluvy, ktoré sú výsledkom takéhoto priameho rokovacieho konania, iba na nevyhnutné obdobie.



Zákazku na zabezpečenie dopravnej obslužnosti regiónu Trnava realizoval TTSK v decembri roka 2020. Formu priameho rokovacieho konania zdôvodnil najmä pandémiou ochorenia COVID-19. Zákazku v hodnote vyše 50 miliónov eur pridelil spoločnosti Arriva Trnava.