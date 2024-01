ÚVO udelil Bratislavským vodárom pokutu, podajú správnu žalobu

Bratislava 30. januára (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) dostala od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu viac ako 392.000 eur. Dôvodom je, že jej niekdajšia dcérska firma, spoločnosť Infra Services, nepostupovala pri nákupe služieb týkajúcich sa nájmu a údržby dopravných prostriedkov podľa zákona. BVS pre TASR uviedla, že s rozhodnutím ÚVO nesúhlasí a podá správnu žalobu. Na prípad poukázal portál HNonline.sk.



"Voči rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie plánujeme v lehote podať správnu žalobu, keďže so závermi úradu, ako aj druhostupňového orgánu sa nestotožňujeme," skonštatoval vedúci odboru komunikácie BVS Matúš Stračiak.



Predseda ÚVO Peter Kubovič potvrdil prvotné rozhodnutie svojho úradu, ktorý rozhodol o udelení pokuty za to, že Infra Services nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní. Udelenie pokuty pre BVS odôvodňuje tým, že sa stala univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti Infra Services.



Stotožňuje sa so závermi týkajúcimi sa tzv. ekonomického nástupníctva i prechodu administratívnej a deliktuálnej zodpovednosti. Tie je možné podľa úradu aplikovať aj v práve verejného obstarávania. "Druhostupňový správny orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu v celom rozsahu, pričom neidentifikoval dôvody na jeho zmenu alebo zrušenie," uvádza sa v rozhodnutí z decembra 2023.



BVS od začiatku nesúhlasí so zisteniami a právnymi názormi a nemyslí si, že je zodpovedná za konanie Infra Services. Nesúhlasí ani s tým, že by jej niekdajšia dcérska firma zadaním zákaziek porušila zákonnú reguláciu zákona o verejnom obstarávaní, za čo by mala niesť BVS zodpovednosť.



Zlúčenie nebolo podľa BVS účelovým konaním, ktorého cieľom by bolo, aby sa Infra Services vyhla sankčnému postihu. Malo ísť o legitímne obchodné a manažérske rozhodnutie. BVS zároveň podotýka, že slovenská právna úprava verejného obstarávania nepozná konštrukciu prechodu administratívnoprávnej či deliktuálnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby. Odvodiť sa to podľa nej nedá na základe žiadnych ustanovení zákona o verejnom obstarávaní či správneho poriadku ako príslušných právnych predpisov.



Návrh o zlúčení BVS a jej dcérskej firmy schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo vo februári 2021. Odôvodnené to bolo analýzou vodární, podľa ktorej to bolo najlepším riešením z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti ďalšieho poskytovania služieb.



Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonávala činnosti, ktoré sa týkali projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. V júli 2020 sa BVS stala jediným akcionárom tejto svojej dcérskej spoločnosti, a to po viac ako desiatich rokoch pôsobenia súkromných investorov. Vodárne odkúpili 49-percentný podiel v Infra Services od spoločnosti Grafobal Group development za 10,5 milióna eur.



Majoritným akcionárom BVS je mesto Bratislava s podielom akcií 59,29 percenta.