ÚVO zamierilo do regiónov, aby školilo verejných obstarávateľov

Banská Bystrica 24. júna (TASR) – Porozumenie problematike verejného obstarávania, vyhodnotenie prínosu novely zákona o verejnom obstarávaní aj možnosti a podmienky v tejto oblasti sú témou školenia, ktoré v pondelok v Banskej Bystrici organizuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zúčastňujú sa na ňom podnikatelia, starostovia obcí, hlavní kontrolóri a pozvaní sú aj miestni novinári. Pracovná skupina ÚVO má v utorok namierené medzi starostov na Horehroní.



"Som rád, že zákony v oblasti verejného obstarávania sa nielen tvoria, ale ich dopady môžeme riešiť aj týmto spôsobom," reagoval po rokovaní s predsedom ÚVO Miroslavom Hlivákom predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.



"Diskutovali sme o viacerých témach. Na jednej strane vyšiel zákon o sociálnych podnikoch, kde sú dané limity, ktoré môžeme obstarávať priamym zadaním, otázkou je, aký je súlad so zákonom o verejnom obstarávaní. Využívame dynamický nákupný systém, rozoberali sme naše skúsenosti a ich z kontrol, ktoré robia. Podobné stretnutia nám dávajú väčšiu možnosť byť si istý v tom, čo robíme," zhodnotil Lunter.



Podľa Hliváka sa pracovná skupina úradu chystá navštíviť všetky kraje a hoci je ÚVO nezávislý kontrolný orgán, chcú ukázať, že majú proklientsky prístup.



"Podporujeme sociálne verejné obstarávanie cez sociálne podniky. Priblížili sme skúsenosti iných, ako je možné ich využívať pre potreby župy, rovnako ako sa dajú využívať napríklad v oblasti stavebných prác. Je potrebné sa tejto téme venovať, len človek musí mať chuť a energiu. Téma zriadenia sociálneho podniku nie je jednoduchá, no v krátkodobom horizonte človek vidí výsledky. Podporujete lokálnu ekonomiku, venujete sa ľuďom, ktorí sú z nejakého dôvodu znevýhodnení, pracujete s nimi, a teda vytvárate komunitu. Treba sa na to pozrieť z celospoločenského, respektíve regionálneho hľadiska," zdôraznil Hlivák.